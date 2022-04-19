Ураганы, Смерчи и даже вертолет: оккупанты "подарили" ВСУ техники на 1 млрд долларов

Оккупанты "подарили" ВСУ техники на 1 млрд долларов / УНИАН,Reuters

С начала полномасштабного вторжения России ВСУ отбили у оккупантов техники более чем на миллиард долларов.

Количество российской техники, ныне работающей на нужды наших вооруженных сил, растет каждый день. Количество обновок посчитали специалисты портала "Орикс", пишет "ТСН".

Так, среди захваченной техники 11 современных беспилотников и вертолет, которых можно использовать для уничтожения врага. Стали нашими 27 установок систем залпового огня. Среди них мощные "Ураганы" и "Смерчи".

Уже закрывают украинское небо системы противовоздушной обороны - их захвачено почти 70. Среди наших уникальных достояний – новинка российского военно-промышленного комплекса "Панцирь –С".

Читайте такжеРашисты попали в ловушку: ВСУ сожгли колонну Кантемировской дивизии и захватили парадный танкПотеряли российские артиллеристы и несколько букетов САУ – "Пион" и "Геоцинты". В общей сложности 83 единицы. Около сотни машин спецтехники оставили оккупанты нашим защитникам.

На вооружение ВСУ также поступили 218 танков, рыночная стоимость которых почти пол миллиарда долларов. Среди них не только Т-72, но и новые Т-80 и Т-90.

Всего стоимость всей техники тянет на миллиард двести миллионов долларов.

Ранее мы сообщали, что защитники Украины захватили в бою российский танк Т-80. Теперь тяжелая техника оккупантов будет использована против них же самих.

Напомним, на Сумщине вблизи села Верхняя Сыроватка украинские воины точным ударом по российскому танку Т-72 Б3 разорвали его на части. После этого танк еще и вспыхнул и полностью выгорел. Экипаж погиб.

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