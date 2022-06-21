Около 90% граждан Украины за вступление в ЕС, интеграцию в НАТО поддерживают 76% − Рейтинг

Вступление Украины в Евросоюз поддерживают жители всех крупных регионов и все возрастные группы / Коллаж УНИАН, Reuters

Подавляющее большинство украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Около 76% за интеграцию в НАТО, поддержка присоединения к Альянсу стала расти. Примерно 69% респондентов верят в перспективу вхождения украинского государства в состав ЕС в ближайшие 5 лет. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования группы Рейтинг.

Согласно опросу, 87% украинцев за вступление Украины в Европейский Союз. Около 76% респондентов поддерживают интеграцию в Североатлантический альянс.

Если будет референдум о вхождении Украины в ЕС, около 4% украинцев выступят против европейской интеграции. Еще 8% не собираются голосовать.

Примечательно, что вступление в ЕС поддерживают жители всех крупных регионов и все возрастные группы.

Кроме того, 69% респондентов верят в возможность интеграции Украины в Европейский Союз в течение 5 ближайших лет. Еще около 14% полагают, что Киев войдет в ЕС в следующие 5-10 лет. Приблизительно 3% называют срок в 10-20 лет. И только 7% опрошенных не верят в перспективы евроинтеграции страны.

Вступление в НАТО

Примечательно, что поддержка вступления Украины в Североатлантический альянс демонстрирует тенденцию к росту. Около 76% украинцев поддерживают такой курс, 10% против.Читайте такжеБайден откровенно высказался о перспективах вступления Украины в ЕС

Еще в марте 2022 года интеграцию в коллективный блок безопасности Запада поддерживали 68% респондентов.

Интеграция в НАТО более осторожно воспринимается жителями восточных регионов Украины – 55% поддерживают, 20% против, еще 22% не пришли бы на голосование.

Планы Украины по вступлению в Евросоюз

Европейская комиссия в пятницу, 17 июня, рекомендовала предоставить Украине статус страны-кандидата для вступления в Европейский Союз. Руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о выполнении Киевом 80% требований ЕС. Далее украинскому государству нужно провести работу над реформами в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией и влиянием крупных олигархических групп на политику.

Президент Владимир Зеленский поприветствовал решение Еврокомиссии. По словам главы государства, теперь Украина ожидает положительного решения Евросовета.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для того, чтобы начать переговоры по вступлению Украины в ЕС, следует перейти к выполнению ряда требований. Среди них реформа Конституционного суда, борьба с коррупцией, назначение прокуроров НАБУ, САП и решение других проблем.

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