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"Он был мужественным и преданным": в Днепре простились с полицейским, погибшим в боях за Бахмут

22 марта 2023, 12:04
Последний бой Александр Деревянко принял на Донбассе. У защитника Украины остались родители, жена, 10-летняя дочка.
Александр Деревянко
Александр Деревянко погиб, защищая Украину / Фото dp.npu.gov.ua

В боях за Бахмут Донецкой области погиб 45-летний Александр Деревянко - полицейский полка патрульной службы полиции особого назначения "Днепр-1" ГУНП в Днепропетровской области. 21 марта защитника Украины проводили в последний путь.

Мужчина погиб 19 марта в Бахмуте Донецкой области, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции на Днепропетровщине.

У Александра остались родители, жена, 10-летняя дочка.

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Проститься с Героем пришли родственники, друзья, знакомые и коллеги.

Церемония прощания с погибшим защитником Украины
С защитником Украины прощались, преклонив колени / Фото dp.npu.gov.ua

"Слова скорби и поддержки родным Александра и живой коридор в его честь – так личный состав полиции Днепропетровской области простился с погибшим побратимом", – говорится в сообщении.

Деревянко служил в Вооруженных силах, участвовал в АТО, в 2015 году присоединился к батальону "Днепр-1". Последний бой принял на Донбассе, защищая Бахмут.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб военный из Ивано-Франковской области Михаил Ткачук. Перед полномасштабным вторжением врага мужчина вернулся из-за границы, чтобы встать на защиту Украины.

В тяжелых боях под Бахмутом Донецкой области погиб Владимир Лавренюк с позывным "Барни". Командир 2 роты батальона "Полесская Сечь" спас жизни 80 собратьев.

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