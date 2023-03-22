"Он был мужественным и преданным": в Днепре простились с полицейским, погибшим в боях за Бахмут

В боях за Бахмут Донецкой области погиб 45-летний Александр Деревянко - полицейский полка патрульной службы полиции особого назначения "Днепр-1" ГУНП в Днепропетровской области. 21 марта защитника Украины проводили в последний путь.
Мужчина погиб 19 марта в Бахмуте Донецкой области, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции на Днепропетровщине.
У Александра остались родители, жена, 10-летняя дочка.
Проститься с Героем пришли родственники, друзья, знакомые и коллеги.
"Слова скорби и поддержки родным Александра и живой коридор в его честь – так личный состав полиции Днепропетровской области простился с погибшим побратимом", – говорится в сообщении.
Деревянко служил в Вооруженных силах, участвовал в АТО, в 2015 году присоединился к батальону "Днепр-1". Последний бой принял на Донбассе, защищая Бахмут.
Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб военный из Ивано-Франковской области Михаил Ткачук. Перед полномасштабным вторжением врага мужчина вернулся из-за границы, чтобы встать на защиту Украины.
В тяжелых боях под Бахмутом Донецкой области погиб Владимир Лавренюк с позывным "Барни". Командир 2 роты батальона "Полесская Сечь" спас жизни 80 собратьев.
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