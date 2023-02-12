"Они готовятся": новая волна мобилизации еще больше истощит РФ - Скибицкий

Глава украинской разведки заявил, что Москва не готова к новой волне мобилизации и это повлечет за собой большие последствия.

Новая волна мобилизации истощит РФ / Коллаж фото Минобороны РФ, Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

В России готовятся к новой волне мобилизации. Однако она не принесет Кремлю победы, а лишь еще больше истощит РФ. У путинской России проблемы будут такие же, как и после предыдущей волны. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Wall Street Journal.

Несмотря на то, что Кремль отправляет на фронт большое количество оккупантов, у них серьезная нехватка рабочего современного оборудования и боеспособных офицеров. Кроме того, командование не успевает справиться с огромным наплывом мобилизованных и хорошо их обучить.

Украинская разведка убеждена, что РФ не сможет осуществить свои мобилизационные планы в срок. Ведь, как говорит Скибицкий, Россия не готова ко второй волне масштабной мобилизации.

"Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочат ее, потому что не преодолели все трудности, которые испытали во время первой волны", – сказал Скибицкий.

Новое масштабное наступление РФ

Экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив отмечает, что российские захватчики уже начали новое наступление в Украине, оно длится больше недели. Несмотря на ожидания наступления больших масштабов, страна-агрессор смогла лишь усилить атаки в нескольких местах на Донбассе.

Напомним, морские пехотинцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оккупантов России подверглись разгрому от сил обороны Украины под Угледаром Донецкой области из-за неэффективной тактики и наличия в подразделении большого количества мобилизованных.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что Россия не начала одномоментное масштабное наступление, но сейчас наступление идет на пяти направлениях Украинского фронта. Это направление на Купянск, Лиман, бои в районе Бахмута, Авдеевки и на Угледарском направлении. По его словам, это – лишь первый этап масштабного наступления РФ, разведка боем.

Другие новости: