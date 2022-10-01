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"Они понимают, что реакция на их действия будет": эксперт объяснил в чем смысл "ядерных пугалок" Кремля

1 октября 2022, 12:53

Морально-психологическая готовность уничтожать Украину и украинцев, не выбирая для этого средств, у России есть.

Владимир Путин
Эксперт объяснил "ядерные пугалки" Кремля / скриншот

Вопрос ядерного удара для России достаточно чувствителен. Сейчас в Кремле пытаются понять, как будет реагировать Запад на возможное применение оружия массового поражения.

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар отметил, что морально-психологическая готовность уничтожать Украину и украинцев, не выбирая для этого средств, у России есть.

"Другое дело, когда речь заходит о техническом измерении этой готовности. Здесь нужно принять во внимание тот факт, что какими бы безумными не были кремлевские сидельцы, они прекрасно понимают, что реакция на их действия будет. В частности, Дмитрий Медведев написал, что реакция Запада будет такой, как обычно — Украины никому не жаль, жертвовать странами НАТО никто не собирается, поэтому особых последствий для России не будет", - отметил эксперт.

"Но на самом деле таким образом они зондируют возможную реакцию со стороны Запада, и это лишний раз подтверждает, что для них вопрос ядерного удара достаточно чувствителен. Все остальное - бравада", - подытожил Гончар.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ядерное оружие Россия
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