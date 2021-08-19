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"Опарыши, крысы и мухи повсюду": в Запорожье избитая пожилая женщина заживо "гниет" на улице

19 августа 2021, 22:50

У женщины пролежни и вздутие живота, а под ней там уже опарыши и мухи.

Женщина гнила прямо на улице / actual.today

В Запорожье пожилая женщина вынуждена почти месяц жить на улице под деревом в ужасных условиях.

Как сообщил блогер Андрей Лукин в своем Instagram, женщина не может самостоятельно передвигаться после избиения неизвестными. По его словам, на ситуацию социальные службы не обращают внимание, в полиции тоже не реагируют.

По словам жительницы Запорожья Людмилы, на нее напали и избили, когда она шла домой. Жилье у нее сгорело, как и документы.

У пострадавшей сломаны ноги, а также много других проблем со здоровьем. Из-за травм женщина вынуждена "ходить под себя".

"Вызывали "скорую помощь", и женщину госпитализировали в больницу. Сообщается, что в медучреждении ей "дали какие-то лекарства и выкинули обратно под дерево" - мол, бесплатно лечить никто не будет", - отметил блогер.

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Сейчас она лежит просто около дороги на улице Николая Ласточкина (бывшая ул. Чапаева) недалеко от жилого массива Южный (Пески) в Коммунарском районе города. Под ней куча старых одеял и покрывал, кругом разные пакеты и сумки, от солнца и дождя - зонт.

"У женщины там очень серьезная проблема: у нее вздутие живота, под ней там уже опарыши, мухи тут..." - сказал шокированный блогер и добавил, что на ногах сильно заметны пролежни.

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Также он уточняет, что Людмиле оказывают помощь некоторые волонтеры и религиозные организации, обеспечивая памперсами, водой и кое-какими продуктами для пропитания, а также медикаментами. Но этого совершенно не достаточно, и главное - нет крыши над головой.

"Соцслужбы не обращают внимания, на жалобы местных полиция разводит руками и говорит, чтоб везли в больницу. Со слов самой женщины, полицейские предлагали местным сбросить ее в болото, которое находится рядом", - передал Лукин.

Он обратился к чиновникам с просьбой обратить внимание на этот вопиющий случай, ведь пострадавший человек практически брошен тут умирать, и никому толком нет дела.

Блогер показал, в каком состоянии пожилая женщина.

Пользователи сети с возмущением комментируют случай и поражаются, почему пострадавшей не оказывают должной помощи.

Позже заместитель глава Запорожской ОГА Злата Некрасова в Instagram сообщила, что женщине будет оказана необходимая медицинская помощь.

"Бабушку которую нашли в камышах избитую, с переломами ног, зовут Людмила, она 52 года Рождения. Со слов бабушки без жилья она осталась из-за племянника, который сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. А её дом он продал другим людям. Условия в которых оказалась женщина действительно ужасают - грязь, опарыши, крысы, стаи комаров", - сообщила Некрасова.

По ее словам, женщину отправят в городскую больницу #5.

Напомним, ранее на Ровенщине, в селе Белая Криница, женщина пожаловалась сыну на то, что она не смогла дождаться маршрутки. Увидев водителя этой же маршрутки в магазине, 26-летний местный житель решил выяснить вопрос. Однако водитель ответил ему ругательствами.

Сын женщины ударил водителя в лицо, после чего он упал и был госпитализирован. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму с переломом основы черепа. Водитель находился в больнице без сознания и умер 21 июня.

viber
Запорожская область
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