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Пытали несколько часов: в Житомирской области подростки расправились с подругой и бросили умирать

26 июля 2021, 17:16

Подростки били кирпичом и заливали водкой девушку.

Убийство девочки в Житомирской области / Факты

В Житомирской области суд оставил в силе приговор суда первой инстанции пятерым подросткам, которые жестоко убили свою 17-летнюю подругу, а ее тело оставили на свалке.

Как пишут Факты, происшествие произошло в ночь с 17 против 18 октября 2017 года в Малине. Компания нетрезвых подростков: трое парней и две девушки, ворвалась в дом своей знакомой и начала бить ее на глазах ее родителей.

Отчим 17-летней Лены Жураховской заступился за падчерицу и приказал подросткам уйти, но они избили его и мать девушки, а сами силой вывели подругу из дома и заставили пойти к заброшенному помещения химсклада.

Правоохранителям они признались, что 2 часа подряд пытали Елену — заливали ее водкой, бросали в нее кирпичи и били. Девушка потеряла сознание. Злоумышленники оставили ее раздетой на месте преступления, а сами пошли, надеясь, что их жертва оправится и вернется домой.

17-летнюю девушку на следующий день обнаружила местная женщина, которая проходила мимо. Пострадавшую едва живую доставили в больницу, где несколько дней она боролась за жизнь, но умерла, не приходя в сознание.

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По словам медиков, если бы девушке вовремя оказали медицинскую помощь, она могла бы выжить. Почему родители не шли искать свою дочь, до сих пор остается неясным.

Как рассказали правоохранителям обвиняемые в убийстве девушки подростки, Елену они избили из-за того, что она, якобы, украла 500 гривен у родителей одной из девушек. Они хотели ее проучить, но избиение закончилось убийством, поэтому дело переквалифицировали.

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Одного из ребят обвинили в хулиганстве и нанесении умышленных тяжких повреждений с использованием пыток, повлекшее смерть потерпевшей. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Двум девушкам и еще одному парню за нанесение тяжких телесных повреждений присудили по 8 лет лишения свободы.

Еще одного парня, который не принимал участия в избиении и пытках, но не мешал этому, приговорили к 3 годам тюрьмы с испытательным сроком на 2 года.

Таким образом апелляционный суд отклонил ходатайство стороны защиты подсудимых, оставив все приговоры действительными.

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Ранее Главред рассказывал о резонансном происшествии на Житомирщине, в котором 14-летняя девушка зверски убила одноклассника канцелярским ножом. Как сообщают полицейские, в последнее время у девушки с убитым юношей были в крайней степени острые и очень неприязненные отношения.

Напомним, ранее в Черкассах сотрудники полиции задержали беременную женщину, которая убила свою подругу из-за долгов за коммунальные услуги.

убийство суд
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