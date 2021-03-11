Опубликованы имена украинцев, погибших при крушении судна в Черном море

С сухогруза Volgo Balt 179 удалось спасти 10 членов экипажа.
Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию для родственников украинцев, которые находились на борту затонувшего сухогруза Volgo Balt 179 у берегов Румынии.
Всего на борту судна находились 13 украинцев, как минимум двое погибли, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.
Родственники украинских моряков могут обращаться на горячую линию по телефону +40212303660.
"У берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжаются поиски 1 человека. Консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи", - написал Николенко.
Государственная служба морского и речного транспорта Украины опубликовала имена погибших и спасенных при крушении судна в Черном море:
- Капитан судна - Александр Борисенко;
- Электромеханик - Григорий Лысаченко;
- Старпом - Рамзан Болатханов (пропал).
Спасены:
- Севера Юрий;
- Хлизнуца Игорь;
- Чернов Александр;
- Гайдай Сергей;
- Морозов Денис;
- Соловьев Виталий;
- Ремишевский Николай;
- Дементьев Сергей;
- Николаенко Дмитрий;
- Соколова Ангелина.
В Сети опубликовали видео с места крушения шедшего из Ростова-на-Дону сухогруза Volgo Balt 179, которое попало в шторм у берегов Румынии.
О сухогрузе известно, что он принадлежал эстонской компании и ходил под флагом Коморских островов.
Что известно о судне Volgo Balt 179
- Судно было спущено на воду в 1973-ем году.
- Общая грузоподъемность корабля составляла 3500 тонн, длина - 114 метров.
- Судно ходило под флагом Коморских островов.