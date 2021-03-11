Опубликованы имена украинцев, погибших при крушении судна в Черном море

Сухогруз Volgo Balt 179 затонул в Черном море / Consulatulrus

Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию для родственников украинцев, которые находились на борту затонувшего сухогруза Volgo Balt 179 у берегов Румынии.

Всего на борту судна находились 13 украинцев, как минимум двое погибли, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

Родственники украинских моряков могут обращаться на горячую линию по телефону +40212303660.

"У берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжаются поиски 1 человека. Консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи", - написал Николенко.

Государственная служба морского и речного транспорта Украины опубликовала имена погибших и спасенных при крушении судна в Черном море:

Капитан судна - Александр Борисенко;

Электромеханик - Григорий Лысаченко;

Старпом - Рамзан Болатханов (пропал).

Спасены:

Севера Юрий;

Хлизнуца Игорь;

Чернов Александр;

Гайдай Сергей;

Морозов Денис;

Соловьев Виталий;

Ремишевский Николай;

Дементьев Сергей;

Николаенко Дмитрий;

Соколова Ангелина.

В Сети опубликовали видео с места крушения шедшего из Ростова-на-Дону сухогруза Volgo Balt 179, которое попало в шторм у берегов Румынии.

О сухогрузе известно, что он принадлежал эстонской компании и ходил под флагом Коморских островов.

Что известно о судне Volgo Balt 179

Судно было спущено на воду в 1973-ем году.

Общая грузоподъемность корабля составляла 3500 тонн, длина - 114 метров.

Судно ходило под флагом Коморских островов.