У берегов Румынии затонул сухогруз с украинцами на борту, есть жертвы

Сухогруз Volgo Balt 179 / fleetphoto.ru

В Черном море, в 70 морских милях от румынского порта Констанца, затонул сухогруз Volgo Balt 179 на борту которого находились 13 членов экипажа.

Как говорится в сообщении GSP Offshore, принадлежащее компании судно GSP Falcon спасло с затонувшего сухогруза десятерых из 13 членов экипажа, двое моряков погибли, поиски еще одного продолжаются.

Уточняется, что экипаж затонувшего сухогруза состоял из граждан Украины, 12 мужчин и одной женщины.

Само судно, шедшее под флагом Коморских островов, по данным сайта Balticshipping.com, принадлежало украинской компании Seatrans из города Николаев.

Приводятся данные о том, что Volgo Balt 179 вышел из Ростова-на-Дону 6 марта и направлялся в Констанцу. Румынский портал Playtech отмечает, что судно шло с грузом угля.

Как добавляет News.ro, представители румынского Агентства по спасению человеческой жизни в море указывали на то, что корабль является российским. Подчеркивается, что море в этом районе бурное, волны достигают четырех метров.

Что известно о судне Volgo Balt 179

Судно было спущено на воду в 1973-ем году.

Общая грузоподъемность корабля составляла 3500 тонн, длина - 114 метров.

Судно ходило под флагом Коморских островов.

Volgo Balt 179 / marinetraffic.com

Крушение сухогруза Arvin: