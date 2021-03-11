У берегов Румынии затонул сухогруз с украинцами на борту, есть жертвы

Сухогруз Volgo Balt 179 вышел из Ростова-на-Дону и направлялся в Констанцу с грузом угля.
В Черном море, в 70 морских милях от румынского порта Констанца, затонул сухогруз Volgo Balt 179 на борту которого находились 13 членов экипажа.
Как говорится в сообщении GSP Offshore, принадлежащее компании судно GSP Falcon спасло с затонувшего сухогруза десятерых из 13 членов экипажа, двое моряков погибли, поиски еще одного продолжаются.
Уточняется, что экипаж затонувшего сухогруза состоял из граждан Украины, 12 мужчин и одной женщины.
Само судно, шедшее под флагом Коморских островов, по данным сайта Balticshipping.com, принадлежало украинской компании Seatrans из города Николаев.
Приводятся данные о том, что Volgo Balt 179 вышел из Ростова-на-Дону 6 марта и направлялся в Констанцу. Румынский портал Playtech отмечает, что судно шло с грузом угля.
Как добавляет News.ro, представители румынского Агентства по спасению человеческой жизни в море указывали на то, что корабль является российским. Подчеркивается, что море в этом районе бурное, волны достигают четырех метров.
Что известно о судне Volgo Balt 179
- Судно было спущено на воду в 1973-ем году.
- Общая грузоподъемность корабля составляла 3500 тонн, длина - 114 метров.
- Судно ходило под флагом Коморских островов.
Крушение сухогруза Arvin:
- 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын затонул сухогруз Arvin. На его борту находились 10 украинцев и два иностранца.
- Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании. Оно затонуло во время шторма, следуя из грузинского порта Поти в болгарский Бургас.
- По данным МИД Украины, спасены 5 украинцев и один иностранец, их госпитализировали в местную больницу, а уже 18 января выписали.
- Также 18 января нашли тела трех человек с затонувшего судна Arvin. Сразу же началась процедура идентификации тел погибших.
- Пятеро граждан Украины, членов экипажа сухогруза Arvin, который затонул 17 января у берегов Турции в Черном море, прибыли в Одессу.