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У берегов Румынии затонул сухогруз с украинцами на борту, есть жертвы

11 марта 2021, 12:21
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Сухогруз Volgo Balt 179 вышел из Ростова-на-Дону и направлялся в Констанцу с грузом угля.

Volgo Balt 179
Сухогруз Volgo Balt 179 / fleetphoto.ru

В Черном море, в 70 морских милях от румынского порта Констанца, затонул сухогруз Volgo Balt 179 на борту которого находились 13 членов экипажа.

Как говорится в сообщении GSP Offshore, принадлежащее компании судно GSP Falcon спасло с затонувшего сухогруза десятерых из 13 членов экипажа, двое моряков погибли, поиски еще одного продолжаются.

Уточняется, что экипаж затонувшего сухогруза состоял из граждан Украины, 12 мужчин и одной женщины.

Само судно, шедшее под флагом Коморских островов, по данным сайта Balticshipping.com, принадлежало украинской компании Seatrans из города Николаев.

Приводятся данные о том, что Volgo Balt 179 вышел из Ростова-на-Дону 6 марта и направлялся в Констанцу. Румынский портал Playtech отмечает, что судно шло с грузом угля.

Как добавляет News.ro, представители румынского Агентства по спасению человеческой жизни в море указывали на то, что корабль является российским. Подчеркивается, что море в этом районе бурное, волны достигают четырех метров.

Что известно о судне Volgo Balt 179

  • Судно было спущено на воду в 1973-ем году.
  • Общая грузоподъемность корабля составляла 3500 тонн, длина - 114 метров.
  • Судно ходило под флагом Коморских островов.
Volgo Balt 179
Volgo Balt 179 / marinetraffic.com

Крушение сухогруза Arvin:

  • 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын затонул сухогруз Arvin. На его борту находились 10 украинцев и два иностранца.
  • Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании. Оно затонуло во время шторма, следуя из грузинского порта Поти в болгарский Бургас.
  • По данным МИД Украины, спасены 5 украинцев и один иностранец, их госпитализировали в местную больницу, а уже 18 января выписали.
  • Также 18 января нашли тела трех человек с затонувшего судна Arvin. Сразу же началась процедура идентификации тел погибших.
  • Пятеро граждан Украины, членов экипажа сухогруза Arvin, который затонул 17 января у берегов Турции в Черном море, прибыли в Одессу.

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