Как тонул сухогруз Arvin с украинцами на борту: появилось видео аварии

На видео запечатлен момент крушения сухогруза Arvin возле берегов Турции.
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент крушения сухогруза Arvin возле берегов Турции, с украинцами на борту.
Кадры опубликовал одесский 7-й канал. На видео видно, что судно попало в шторм и попав на одну из высоких волн раскололось пополам.
"Трагедия произошла у берегов Турции, неподалеку от порта Бартын. Судно шло из Поти (Грузия) в Болгарию. Около 12:20 поступило сообщение о том, что сухогруз внезапно раскололся на две части и начал тонуть", - говорится в подписи к видео.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
Крушение сухогруза Arvin:
- 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын затонул сухогруз Arvin. На его борту находились 10 украинцев и два иностранца.
- Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании. Оно затонуло во время шторма, следуя из грузинского порта Поти в болгарский Бургас.
- По данным МИД Украины, спасены 5 украинцев и один иностранец, их госпитализировали в местную больницу, а уже 18 января выписали.
- Также 18 января нашли тела трех человек с затонувшего судна Arvin. Сразу же началась процедура идентификации тел погибших.
- Пятеро граждан Украины, членов экипажа сухогруза Arvin, который затонул 17 января у берегов Турции в Черном море, прибыли в Одессу.
Автор: Алексей Тычина