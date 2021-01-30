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Как тонул сухогруз Arvin с украинцами на борту: появилось видео аварии

30 января 2021, 15:59

На видео запечатлен момент крушения сухогруза Arvin возле берегов Турции.

Arvin
Сухогруз Arvin затонул у берегов Турции / Фото: Anadolu

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент крушения сухогруза Arvin возле берегов Турции, с украинцами на борту.

Кадры опубликовал одесский 7-й канал. На видео видно, что судно попало в шторм и попав на одну из высоких волн раскололось пополам.

"Трагедия произошла у берегов Турции, неподалеку от порта Бартын. Судно шло из Поти (Грузия) в Болгарию. Около 12:20 поступило сообщение о том, что сухогруз внезапно раскололся на две части и начал тонуть", - говорится в подписи к видео.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Крушение сухогруза Arvin:

  • 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын затонул сухогруз Arvin. На его борту находились 10 украинцев и два иностранца.
  • Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании. Оно затонуло во время шторма, следуя из грузинского порта Поти в болгарский Бургас.
  • По данным МИД Украины, спасены 5 украинцев и один иностранец, их госпитализировали в местную больницу, а уже 18 января выписали.
  • Также 18 января нашли тела трех человек с затонувшего судна Arvin. Сразу же началась процедура идентификации тел погибших.
  • Пятеро граждан Украины, членов экипажа сухогруза Arvin, который затонул 17 января у берегов Турции в Черном море, прибыли в Одессу.

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