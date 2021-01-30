Как тонул сухогруз Arvin с украинцами на борту: появилось видео аварии

Сухогруз Arvin затонул у берегов Турции / Фото: Anadolu

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент крушения сухогруза Arvin возле берегов Турции, с украинцами на борту.

Кадры опубликовал одесский 7-й канал. На видео видно, что судно попало в шторм и попав на одну из высоких волн раскололось пополам.

"Трагедия произошла у берегов Турции, неподалеку от порта Бартын. Судно шло из Поти (Грузия) в Болгарию. Около 12:20 поступило сообщение о том, что сухогруз внезапно раскололся на две части и начал тонуть", - говорится в подписи к видео.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Крушение сухогруза Arvin: