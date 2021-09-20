ОРВИ у детей и жуткий кашель: Комаровский дал простой совет, как уберечься

При ОРВИ у ребенка могут возникать приступы кашля без остановки, рассказал известный педиатр Евгений Комаровский.

Как пишет он на своей Instagram-странице, в некоторых случаях нужны неотложные действия еще до прибытия медиков.

По словам медика, в некоторых случаях кашель может становиться опасным для маленького ребенка, поэтому помощь является обязательной.

Приступы кашля происходят преимущественно ночью, если нарушено носовое дыхание, слизистые глотки и голосовые связки пересыхают, также в горизонтальном положении скапливается слизь.

Очень важно следить за достаточной влажностью в помещении, где спит ребенок и стараться его укладывать с приподнятым головным концом.

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Комаровский дал простые рекомендации, что делать, если у ребенка кашель без остановки:

не надевайте плотную одежду, не кутайте и не пеленайте - нужно расстегнуть верхнюю пуговицу, снять тугую футболку и так далее;

следите, чтобы ребенок не был в горизонтальном положении - приподнимите конец кровати в голове, посадите ребенка, возьмите на руки;

находитесь там, где воздух максимально свежий: во дворе, на балконе, возле открытого окна, а если жарко, включите вентилятор, откройте окна и двери;

даже при незначительном насморке используйте для восстановления дыхания сосудосуживающие капли;

используйте жаропонижающие даже при незначительном повышении температуры.

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.