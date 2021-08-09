Отыскал бездыханного под водой и вытащил: в курортном Бердянске отец спас 9-летнего сына

В курортном Бердянске отец спас 9-летнего сына / ТСН

В Бердянске (Запорожская область) в море во время отдыха едва не утонул ребенок. Девятилетнего мальчика из воды спас отец. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

8 августа нынешнего года в 17:10 на одном из пляжей Бердянска произошел несчастный случай. Под воду ушел и не всплывал девятилетний мальчик.

"По словам очевидцев, мальчик вместе с отцом пошел купаться в море и исчез из поля зрения. Отец сразу заметил исчезновения ребенка и начал искать сына и нашел его под водой. Вытащив ребенка, мужчина передал 9-летнего мальчика врачам скорой. Спасенного жителя города Павлоград Днепропетровской области госпитализировали в больницу ", — рассказали они.

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Напомним, ранее в Николаевской области в водах реки Ингул трое подростков спасли от смерти женщину.

Как говорят спасатели, на специальную линию "101" позвонила женщина по имени Надежда и рассказала о том, что трое ребят спасли ее знакомую, которая тонула.

"Людмила пошла в воду и ей стало плохо. Трое ребят, которые купались неподалеку, заметили это, подплыли к ней и вытащили на берег. Все могло быть иначе, но дети спасли жизнь человеку, и они настоящие герои", — сказала Надежда.