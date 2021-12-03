Памперсы и синтезатор для Зеленского: Гончаренко и Лерос посоревновались в остроумии в Раде

Гео Лерос и Алексей Гончаренко "потролили" Зеленского / скриншот "Гончаренко рулит"

На сегодняшнем заседании Верховной Рады вице-спикеру парламента Елене Кондратюк пришлось зачитывать депутатские запросы от Гео Лероса и Алексея Гончаренко, которые решили "подколоть" президента Украины.

Так, бывший член партии "Слуга народа" выступил с инициативой "выдать Зеленскому памперсы на случай новой акции протеста". Голосование провалилось - предложение поддержало 10 депутатов.

Также Лерос предложил "переселить Владимира Зеленского в экс-резиденцию Януковича "Межигорье", к более достойным условиям проживания могущественного лидера, в том числе, к золотому унитазу".

Читайте также"Опять выгреб?", "Не напрягайся, ваза треснет": Гончаренко и Лещенко пособачились в СетиНе менее странным предложением отличился и нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, который озвучил идею "о предоставлении согласия принять в дар синтезатор для поддержки сценических навыков и подготовки второго выпуска широко известного зрителям шоу "Братья Цицько - игра без штанов", из-за падения уровня доверия граждан Украины". Эту инициативу поддержали восемь человек.

Ранее мы сообщали, что 4 ноября народный депутат Гео Лерос с трибуны парламента обратился к президенту Владимиру Зеленскому и назвал его "главным предателем в Украине". Также Лерос показал в адрес Зеленского нецензурный жест.