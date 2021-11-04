УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Экс-"слуга народа" Лерос показал "фак" Зеленскому с трибуны Рады

4 ноября 2021, 11:35

Нардеп назвал президента "главным предателем в Украине". Позже он добавил, что его нецензурный жест был адресован не только Зеленскому, но и Ермаку.

Гео Лерос
Гео Лерос в Раде показал Зеленскому средний палец / скриншот

Народный депутат Гео Лерос с трибуны парламента обратился к президенту Владимиру Зеленскому и назвал его "главным предателем в Украине". Также Лерос показал в адрес Зеленского нецензурный жест.

Инцидент произошел в стенах Верховной Рады 4 ноября. Гео Лерос вышел на трибуну и начал с того, что не боится президента Зеленского.

"Я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, клепать дела, но я не боюсь говорить правду. Вы – главный предатель в Украине", - обратился Лерос к Зеленскому.

Внефракционного депутата призвали говорить по теме, а потом выключили ему микрофон. После этого Лерос показал Зеленскому средний палец и ушел с трибуны.

Реклама

Позже Лерос рассказал Стране, что "фак" предназначался двоим - президенту Зеленскому и главе Офиса Андрею Ермаку.

Напомним, президент Зеленский пришел сегодня на заседание парламента в связи с назначением Алексея Резникова главой Министерства обороны Украины.

Как сообщал Главред, в конце марта 2020 года в Украине разгорелся скандал после того, как Лерос обнародовал записи разговоров с Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента Андрея Ермака. На них он якобы обсуждал взятки за содействие в назначении на высокие должности.

В сентябре того же года Гео Лероса исключили из фракции Слуга народа

Сам он публично обещал бороться с "режимом", очевидно, имея в виду власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленский.

Читайте также:

viber
Верховная Рада Владимир Зеленский новости Украины Гео Лерос
Сейчас вы просматриваете новость «Экс-"слуга народа" Лерос показал "фак" Зеленскому с трибуны Рады». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозыВ моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозы Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракГороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября: долги, борьба за деньги или невероятное везениеФинансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября: долги, борьба за деньги или невероятное везение Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в бедуПриметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в беду Месяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада РоссаМесяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада Росса
12:02

Кароль заявила, что выходит замуж

11:43

Мошенники наживаются на больных с коронавирусом в Одессе

11:35

Экс-"слуга народа" Лерос показал "фак" Зеленскому с трибуны Рады Видео

11:33

Нужно сделать три шага: врач рассказал, как остановить вспышку COVID-19 в Украине Видео

11:14

Теперь официально: Резников возглавил Министерство обороны Видео

Реклама
11:13

"Выбросят на улицу": в Луганске захватывавшая СБУ пенсионерка пожаловалась, что Украина забрала у нее пенсию

11:09

Предупреждение для клиентов: ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов, терминалов и Приват24

11:04

Наталья Кадя. Нет никакого "мышления успеха", и почему это хорошая новость

11:00

Украинцам сделали перерасчет за отопление: кому придется доплатить за прошлые годы Видео

10:59

Митинги антивакцинаторов в Украине: участников акции задержали в Запорожье Видео

10:40

Хаос во власти и цугцванг Зеленского: что стоит за увольнениями министров мнение

10:33

"Желтая" зона карантина расширились: ситуация с COVID-19 улучшилась в одном регионе

10:33

В Киеве отчаянные взобрались на опору Северного моста (видео) Видео

10:27

Пышногрудая Оксана Байрак прогулялась топлес по улице

10:21

Шансы 50 на 50: Арестович рассказал, что ждет РФ и Путина в случае вторжения в Украину

10:14

В Киеве дотла сгорела пиццерия: огонь вспыхнул внезапно Видео

10:14

С Днем рождения женщине: открытки, стихи, поздравление в прозе

10:13

Смотри только ТОПовые фильмы и сериалы в новых пакетах Volia новости компании

10:08

Нардеп из партии Зеленского захотела запретить рекламу "Газпрома" во время футбола

09:59

Есть ли путинские войска возле границ Украины - ответ пограничников Видео

Реклама
09:46

Украина обязалась отказаться от угля: в чем причина Видео

09:39

"Все началось с панических атак": Мишина рассказала, как попала в психбольницу

09:37

Под Винницей авто на скорости снесло 13-летнего велосипедиста: ребенок погиб на месте Видео

09:29

В супермаркете Луцка загадочно разлилась ртуть Видео

09:14

Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

09:13

Звезда "Крепостной" назвал ошибкой внесение его в черный список Минкульта Украины и ждет извинений

08:59

Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег

08:48

Гороскоп на 4 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком и счастливая случайность Видео

08:45

Украина утонет в густом тумане: синоптики предупредили об опасной погоде Видео

08:41

Люди жалуются: языковой омбудсмен требует переименовать ряд населенных пунктов в Украине Видео

08:23

Коронавирус в Украине пересек две "красные линии" и установил антирекорд Видео

08:18

"Мы живем в состоянии войны": в Минобороны предупредили о переброска войск РФ к границам Украины Видео

08:14

Стало известно, какие страны и когда первыми выйдут из пандемии: в чем их "изюминка" Видео

08:06

Жестокое убийство украинки в съемной квартире в Ровно: чтобы сбежать, подозреваемый изменил внешность Видео

07:17

Вспышка COVID-19 в Украине пойдет на спад уже через неделю: врач назвал два условия Видео

06:45

Недоверие к вакцинам вызвало смертоносную COVID-вспышку в Украине - AFP Видео

06:10

Клятый рационалист. Реальная эффективность противоэпидемических мероприятий

05:10

Врач пояснила, почему после коронавируса начинают выпадать волосы Видео

04:49

День железнодорожника: сердечные поздравления и прикольные картинки к празднику

04:11

Казанская осенняя: душевные поздравления и открытки к празднику

Реклама
03:54

Эксперт объяснил, почему Яроша нужно было назначить советником главнокомандующего ВСУ "по-тихому"

03:34

Украинская топ-спортсменка очаровала поклонников пикантным фото

02:55

Леди Гага топлес украсила сразу две обложки модного глянца

02:23

Как приготовить курицу с хрустящей и золотистой корочкой - простой лайфхак Видео

02:10

Роман Цимбалюк. Путин впервые отреагировал на использование Украиной "Байрактара"

01:50

Как натереть чеснок и не запачкать посуду: лайфхак, о котором вы даже не догадывались

01:13

Каменских с тряпицей между бедер возмутила фанатов: "Уже б сразу голая!"

00:21

Ученые нашли суперантитело, которое противостоит всем коронавирусам Видео

00:12

Приметы на 4 ноября: что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери и как не попасть в беду Видео

03 ноября, среда
23:56

На курортах Прикарпатья усиливают карантинные ограничения

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять