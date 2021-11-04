Экс-"слуга народа" Лерос показал "фак" Зеленскому с трибуны Рады

Нардеп назвал президента "главным предателем в Украине". Позже он добавил, что его нецензурный жест был адресован не только Зеленскому, но и Ермаку.
Народный депутат Гео Лерос с трибуны парламента обратился к президенту Владимиру Зеленскому и назвал его "главным предателем в Украине". Также Лерос показал в адрес Зеленского нецензурный жест.
Инцидент произошел в стенах Верховной Рады 4 ноября. Гео Лерос вышел на трибуну и начал с того, что не боится президента Зеленского.
"Я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, клепать дела, но я не боюсь говорить правду. Вы – главный предатель в Украине", - обратился Лерос к Зеленскому.
Внефракционного депутата призвали говорить по теме, а потом выключили ему микрофон. После этого Лерос показал Зеленскому средний палец и ушел с трибуны.
Позже Лерос рассказал Стране, что "фак" предназначался двоим - президенту Зеленскому и главе Офиса Андрею Ермаку.
Напомним, президент Зеленский пришел сегодня на заседание парламента в связи с назначением Алексея Резникова главой Министерства обороны Украины.
Как сообщал Главред, в конце марта 2020 года в Украине разгорелся скандал после того, как Лерос обнародовал записи разговоров с Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента Андрея Ермака. На них он якобы обсуждал взятки за содействие в назначении на высокие должности.
В сентябре того же года Гео Лероса исключили из фракции Слуга народа
Сам он публично обещал бороться с "режимом", очевидно, имея в виду власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленский.
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