Пара, которая сковала себя цепью в прошлом году, продает "узы любви" за 3 млн долларов

Цепь хотят продать за 3 млн долларов / ТСН

В Харькове продают цепь, которую в прошлом году 4 месяца носила пара влюбленных Александр и Виктория. Влюбленные попали в Книгу рекордов Украины, но потом разошлись. Теперь за уникальный лот просят 3 млн долларов.

"Сегодня та самая цепь, которой влюбленные сковали друг друга, превратилась в коллекцию NFT артов. Деньги, полученные от продажи коллекции, будут потрачены на строительство и содержание детского дома в Киеве. В нем содержатся 300 человек. Это будет уникальный проект, где для детей будут созданы все условия и поддержка в развитии направлений, отвечающих современным тенденциям: блогингу, digital-профессиям, IT и бизнесу в метавселенной", - рассказал "носитель" цепи Александр.

Напомним, влюбленные планировали свадьбу. Торжество бракосочетания мечтали провести в Париже. Но внезапно разошлись в июне 2021 года.

Скованные харьковчане провели вместе 124 дня и два часа - со Дня святого Валентина. Это стало мировым рекордом. Они получили диплом и заявили о переезде в другие области.

Читайте также: