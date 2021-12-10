Пенсия – не помеха спорту: бабушки из Одессы залезли на тренажеры и показали, как прокачать мышцы

Бабушки в Одессе покачали мышцы на спортплощадке / Скриншот соцсети

Две бабушки из Одессы пришли на спортивную площадку, залезли на тренажеры и решили размяться. Обе пенсионерки достаточно уверенно разминались, активно работая и руками, и ногами.

Как сообщает Telegram-канал Одесса Info, занятия спортом двух местных бабушек в 7 утра засняли очевидцы, и выложили видео в социальные сети.

Пенсионерки пришли на спортивную площадку, каждая из них заняла один из снарядов. Бабушка слева и вовсе выбрала орбитрек, причем смотрелась на нем достаточно уверенно.

"Зацените, что вытворяют одесские бабушки в 7 утра", - написали авторы ресурса.

Напомним, в Ковеле 73-летняя бабушка, которая ехала по дороге на скутере Viper, врезалась в автомобиль Mercedes Sprinter. Пенсионерка в результате дорожно-транспортного происшествия получила телесные повреждения. Полиция по итогу открыла уголовное дело в связи с фактом нарушения безопасности дорожного движения.

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