Пенсия – не помеха спорту: бабушки из Одессы залезли на тренажеры и показали, как прокачать мышцы

Пенсионерки решили заняться спортом на одной из местных спортивных площадок.
Две бабушки из Одессы пришли на спортивную площадку, залезли на тренажеры и решили размяться. Обе пенсионерки достаточно уверенно разминались, активно работая и руками, и ногами.
Как сообщает Telegram-канал Одесса Info, занятия спортом двух местных бабушек в 7 утра засняли очевидцы, и выложили видео в социальные сети.
Пенсионерки пришли на спортивную площадку, каждая из них заняла один из снарядов. Бабушка слева и вовсе выбрала орбитрек, причем смотрелась на нем достаточно уверенно.
"Зацените, что вытворяют одесские бабушки в 7 утра", - написали авторы ресурса.
Напомним, в Ковеле 73-летняя бабушка, которая ехала по дороге на скутере Viper, врезалась в автомобиль Mercedes Sprinter. Пенсионерка в результате дорожно-транспортного происшествия получила телесные повреждения. Полиция по итогу открыла уголовное дело в связи с фактом нарушения безопасности дорожного движения.
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