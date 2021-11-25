В Ковеле на Волыни 73-летняя бабушка на скутере протаранила бус

Бабушка выезжала со второстепенной дороги и не пропустила бус / vl.npu.gov.ua

В городе Ковель Волынской области 73-летняя пенсионерка, которая ехала на скутере, врезалась в автомобиль Mercedes Sprinter. В результате ДТП бабушка получила телесные повреждения. За рулем автомобиля Mercedes находилась 43-летняя женщина. Полиция открыла уголовное дело по факту нарушения безопасности дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба полиции Волынской области, инцидент произошел в среду, 24 ноября, в Ковеле на перекрестке улиц Федьковича и Шевченко. Бабушка выезжала на скутере Viper со второстепенной дороги на главную, и не пропустила ехавший бус, за рулем которого была 43-летняя местная жительница.

ДТП случилось на перекрестке улиц Федьковича и Шевченко / vl.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное дело из-за дорожно-транспортного происшествия в Ковеле / vl.npu.gov.ua

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция открыла уголовное дело по части 1 статьи 286 – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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