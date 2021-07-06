Переговоры ТКГ по Донбассу завершились скандалом: Украина покинула заседание

Заседание ТКГ завершилось скандалом / УНИАН

Сегодня заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу члены делегации России вновь позвали представительницу ОРДЛО Майю Пирогову, после чего члены украинской делегации покинули заседание.

Как рассказал член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, завтра состоится заседание Трехсторонней контактной группы, а сегодня работали рабочие подгруппы ТКГ.

"Сегодня было интересно то, что дебютировала новый модератор от ОБСЕ Сильвия Берман. Началось с небольшого конфуза - она не совсем еще вошла в курс дела. Этим воспользовалась российская делегация и предложила объявить неформальное заседание формальным. Она это сделала. Естественно, за стол переговоров сели мы, представители ОРДЛО от Украины. После этого ввели в виртуальную комнату переговоров известную нам Майю Пирогову, которая представляет, так сказать, "общественных экспертов от ОРДЛО". Мы, как предупреждали неоднократно, и сегодня тоже предупреждали госпожу Сильвию Берман, вышли из-за стола переговоров, из комнаты переговоров, потому что мы не будем сидеть за одним столом с человеком, осужденным за терроризм", - сказал Гармаш, передает Украина 24.

Как отметил Гармаш, в результате "возникла неловкая ситуация, когда Сильвия Берман оказалась фактически одна в переговорной комнате".

"Пришлось урегулировать этот вопрос дополнительными контактами на уровне телефонных звонков и продолжать заседание уже как неформальную встречу. Такая вот неловкая ситуация", - добавил он.

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Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

Глава делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что прогресса в переговорах не будет до тех пор, пока стороны не пересмотрят Минские соглашения.

Участница украинской делегации ТКГ Татьяна Иванова считает, что требования о внесении изменений в Конституцию по особому статусу ОРДЛО уже не актуальны, так как в стране прошла реформа децентрализации.

В Офисе президента Украины заявили, что США подключатся к переговорам по Донбассу. В каком формате Вашингтон закрепит свое участие, будет известно после визита Зеленского на встречу с Байденом.