УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Переговоры ТКГ по Донбассу завершились скандалом: Украина покинула заседание

6 июля 2021, 18:05

Представители Украины отказались "сидеть за одним столом с человеком, осужденным за терроризм".

Заседание ТКГ завершилось скандалом / УНИАН

Сегодня заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу члены делегации России вновь позвали представительницу ОРДЛО Майю Пирогову, после чего члены украинской делегации покинули заседание.

Как рассказал член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, завтра состоится заседание Трехсторонней контактной группы, а сегодня работали рабочие подгруппы ТКГ.

"Сегодня было интересно то, что дебютировала новый модератор от ОБСЕ Сильвия Берман. Началось с небольшого конфуза - она не совсем еще вошла в курс дела. Этим воспользовалась российская делегация и предложила объявить неформальное заседание формальным. Она это сделала. Естественно, за стол переговоров сели мы, представители ОРДЛО от Украины. После этого ввели в виртуальную комнату переговоров известную нам Майю Пирогову, которая представляет, так сказать, "общественных экспертов от ОРДЛО". Мы, как предупреждали неоднократно, и сегодня тоже предупреждали госпожу Сильвию Берман, вышли из-за стола переговоров, из комнаты переговоров, потому что мы не будем сидеть за одним столом с человеком, осужденным за терроризм", - сказал Гармаш, передает Украина 24.

Как отметил Гармаш, в результате "возникла неловкая ситуация, когда Сильвия Берман оказалась фактически одна в переговорной комнате".

"Пришлось урегулировать этот вопрос дополнительными контактами на уровне телефонных звонков и продолжать заседание уже как неформальную встречу. Такая вот неловкая ситуация", - добавил он.

Реклама

Читайте также"Россия не будет закрывать глаза": у Путина пригрозили Украине "не оставить" Донбасс

Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

Глава делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что прогресса в переговорах не будет до тех пор, пока стороны не пересмотрят Минские соглашения.

Участница украинской делегации ТКГ Татьяна Иванова считает, что требования о внесении изменений в Конституцию по особому статусу ОРДЛО уже не актуальны, так как в стране прошла реформа децентрализации.

В Офисе президента Украины заявили, что США подключатся к переговорам по Донбассу. В каком формате Вашингтон закрепит свое участие, будет известно после визита Зеленского на встречу с Байденом.

война на Донбассе ТКГ Сергей Гармаш переговоры по Донбассу
Сейчас вы просматриваете новость «Переговоры ТКГ по Донбассу завершились скандалом: Украина покинула заседание». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на июль-2021 от Влада Росса: благословенный период у Рыб и провал ТельцаГороскоп на июль-2021 от Влада Росса: благословенный период у Рыб и провал Тельца Не мир, а война: Россия готовится атаковать УкраинуНе мир, а война: Россия готовится атаковать Украину В моде немного романтичные белые джинсы, которые идеально подходят для лета - фотоВ моде немного романтичные белые джинсы, которые идеально подходят для лета - фото Замучили до смерти тысячу детей в интернатах: в Канаде после страшных находок сжигают церквиЗамучили до смерти тысячу детей в интернатах: в Канаде после страшных находок сжигают церкви Внезапная сердечная остановка: названа еда, которая провоцирует "атаку"Внезапная сердечная остановка: названа еда, которая провоцирует "атаку"

Последние новости

18:12

Солистка Kazka Александра Зарицкая призналась в желании закончить карьеру

18:05

Переговоры ТКГ по Донбассу завершились скандалом: Украина покинула заседание Видео

17:50

"Верещук не самый страшный персонаж": эксперт прокомментировал слухи о возможной замене министра обороны Видео

17:47

Оля Цибульская высказалась о скандале между Melovin и М1 на Atlas Weekend

17:43

Украину атакует мощный антициклон и резко изменится погода Видео

Реклама
17:29

Заблокировала движение: в Киеве "героиня парковки" вылезла на капот и не давала проходу эвакуатору

17:23

"У**ок, б**дь": в метро Киева мужчина с криком "какая ж*па" шлепнул девушку по попе и получил отпор Видео

17:17

Жена бросила Андрея Джеджулу и вызвала на него наряд полиции

17:17

Целый арсенал тяжелой техники следует из Стамбула на "Большую стройку" Кременчугского моста

17:08

В Украине запретили показывать легендарный сериал "Не родись красивой" Видео

16:54

Танцы, крики и алкоголь: в Киеве девочки шумно "отметили" выпускной на кладбище Видео

16:38

Убил потолок: в одесской квартире перекрытие рухнуло прямо на хозяйку

16:20

Самая вкусная закуска в мире: вкуснейшие рулетики из свинины

16:19

Гороскоп на 7 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждет новая любовь, а кого – повышение на работе Видео

16:17

Платить за тепло летом: жители Киева получат новые платежки Видео

16:00

С праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления

15:51

В моду на лето 2021 вернулась неповторимая и завораживающая юбка-шорты Фото Видео

15:43

Умер знаменитый пес, которого нардеп Брагар предлагал продать из-за маленькой пенсии Видео

15:39

Как плести венок на Ивана Купала: приметы и обряды Видео

15:30

Холостячка с гордостью поддержала каминг-аут Melovin

Реклама
15:18

США и боевики "ЛДНР" за столом переговоров: у Лаврова разразились требованием по Донбассу

15:02

Россия напала на Украину из-за действий Германии и Франции - Данилов Видео

15:00

Затишью скоро конец: чего ждать от "бешеного" штамма Дельта в Украине мнение

14:41

Melovin искал мужчину для каминг-аута задолго до концерта - скандал с М1 набирает обороты

14:23

Как нас обманывают в супермаркетах: ТОП-4 "грязных" схем кассиров Видео

14:21

Первый урожай ягоды по заоблачным ценам: 500 грн за килограмм Видео

14:08

Стартовал Каннский кинофестиваль 2021 - программа и самые популярные фильмы

13:54

Свежий опрос выявил четырех фаворитов украинского электората на выборах в Раду

13:53

В киевской мэрии предупредили горожан о скачке цен на отопление: в чем причина

13:30

На Винничине в рамках программы Большая стройка отремонтируют 116 километров "дороги президентов"

13:28

"Куколка": Леся Никитюк свела с ума шикарными формами без белья

13:25

Новый рекорд: шестилетний украинец назвал 196 стран за 13 с половиной минут

13:25

Гороскоп на июль 2021 для Близнецов: в каких сферах остерегаться досадных неожиданностей Видео

13:23

Диетолог рассказала о модных трендах, которые она ненавидит Видео

13:21

И Порошенко, и Тимошенко: социологи выяснили, что Зеленский во втором туре обошел бы всех соперников Видео

12:42

"Пленки Медведчука": адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского и выдвинули требование Видео

12:34

Случайно зацепился: на Волыни 8-летнего мальчика убило током

12:31

Умер Дживан Гаспарян - известный армянский композитор

12:22

На М1 ответили за вырезанный каминг-аут исполнителя Melovin Видео

12:11

Ученые рассказали, как наши дома ослабляют иммунитет Видео

Реклама
12:00

Беременная в 7-м классе: 12-летняя девочка собирается рожать от 17-летнего парня на Черниговщине Видео

11:55

На Камчатке упал пассажирский самолет: все, что известно о катастрофе

11:54

Избиение, изнасилование и удушение 11-летнего мальчика в Днепре: мать рассказала жуткие детали Видео

11:51

Смена власти в Германии и крах Северного потока-2: дипломат назвал сценарий победы Украины Видео

11:32

Каминг-аут Melovin вырезали из эфира - украинцы раскритиковали телеканал за гомофобию Видео

11:20

Компания-производитель колонок показала в Сети карту Украины без Крыма и Донбасса Видео

11:14

"Мы и до буквы "Я" дойдем": у Зеленского раскрыли планы в случае провала закона об олигархах Видео

11:03

Черная плесень прокралась еще в одну страну: опасный грибок убил женщину, которая болела COVID-19 Видео

10:30

Пили, гуляли и жарили шашлык: туристы в Одессе устроили пикник у Вечного огня

10:13

Танцы и фейерверк на мемориале Небесной Сотни: появились подробности скандала с блогершей из Львова Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять