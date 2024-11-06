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Переломный момент: НАТО может резко изменить ход войны в Украине - что известно

Юрий Берендий
6 ноября 2024, 18:08обновлено 6 ноября, 18:51
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НАТО нужно увеличить поддержку Украины, чтобы изменить траекторию развития войны на фоне привлечения военных КНДР к боям на Курщине, отметил Рютте.
Переломный момент: НАТО может резко изменить ход войны в Украине - что известно
В НАТО рассказали, как изменить ход войны России против Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 4 отдельная танковая бригада

О чем сказал Рютте:

  • Неудачи Путина сделали Россию зависимой от Китая, Ирана и КНДР
  • Россия не может достичь стратегической победы на фронтах
  • Нужно увеличить поддержку Украине, чтобы изменить траекторию конфликта

Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя развертывание тысячсеверокорейских военных в Курской области, отметил необходимость активизировать усилия для изменения хода российско-украинской войны. Об этом он написал в колонке для Politico.

Рютте отметил, что присутствие северокорейских войск на европейской земле является историческим событием, которое имеет сомнительное значение: впервые за столетие Россия пригласила иностранные войска на свою территорию. Он предостерег, что эта ситуация должна заставить мир задуматься над тем, "не стоим ли мы на пороге чего-то гораздо более опасного, чем то, что уже переживает Украина".

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"Череда неудач президента Путина с момента начала этой бессмысленной войны лишь сделала Россию более зависимой от своих авторитарных друзей в Азии: Китая, Ирана и Северной Кореи", - указывает генсек НАТО.

Он отмечает, что хотя война России против Украины вызвала серьезную зависимость, гордость Путина продолжает влиять на его решения. Россия полагается на Китай для поддержки экономики и доступа к технологиям двойного назначения для укрепления армии. Иран предоставляет смертоносные беспилотники и ракеты, которые наносят потери украинскому населению, а Северная Корея поставляет миллионы боеприпасов, баллистические ракеты и теперь и войска.

"Это все признаки растущего отчаяния. На всех фронтах Путину не удается достичь своих стратегических целей с помощью этой незаконной и непродуманной агрессивной войны. В то время как мы стремимся к справедливому и длительному завершению конфликта, он лишь продолжает и расширяет его. Это происходит за невероятную цену. По оценкам, Россия терпит 1200 жертв ежедневно - более 600 000 с февраля 2022 года. И не в состоянии противостоять политическим ценам массового призыва, Путин решил призвать солдат и из Северной Коре", - указывает Рютте.

Генсек НАТО отмечает, что такая международная поддержка вызывает эскалацию конфликта, подчеркивая, что наша безопасность имеет глобальный, а не только региональный характер.

Эта помощь Путину не бесплатна: он поддерживает режим Ким Чен Ына, предоставляя ему военные технологии, которые тот использует для давления на соседние страны, повышая нестабильность на Корейском полуострове.

"Кроме того, северокорейцы, которые не воевали более 70 лет, теперь получат ценный боевой опыт и понимание современного конфликта. Только на прошлой неделе страна провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты наибольшей дальности - первое за последний год - еще одно нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", - заключает он.

Рютте отмечает, что укрепление военных и экономических связей между агрессивной Россией и Северной Кореей не только создает угрозу для евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, но и несет серьезную опасность для глобальной стабильности. Он подчеркивает особую ответственность Китая, призывая Пекин использовать свое влияние на Пхеньян и Москву для прекращения этих действий, поскольку Китай не может заявлять о стремлении к миру, одновременно игнорируя эскалацию агрессии.

Генсек НАТО напомнил, что с начала российского вторжения страны НАТО обеспечили Украине более 99% военной помощи, и уже на пути к выполнению обязательства предоставить 40 миллиардов евро военной поддержки до конца года.

"Сейчас нам нужны политические обязательства продолжать этот курс в долгосрочной перспективе. До сих пор наша поддержка помогала Украине продолжать борьбу. Но нам нужно сделать гораздо больше, чтобы изменить траекторию конфликта. Мы должны повысить цену для Путина и его друзей-авторитарных режимов", - заявил Рютте.

Также, по его словам, необходимо усилить сотрудничество с индо-тихоокеанскими партнерами.

"Поддержка Украины стоит лишь долю наших годовых военных бюджетов. Это небольшая цена за мир. Вопрос в том, можем ли мы позволить себе не платить?", - риторически спросил он.

нато инфографика
Что известно о расходах стран НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Что такое Politico?

Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Войска КНДР на фронте - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщалГлавред, Южная Корея может отреагировать на переброску военных Северной Кореей в страну-агрессора РФ для участия в войне с Украиной. В Сеуле рассматривают возможность направления группы наблюдателей в Украину, как отмечает Reuters, ссылаясь на анонимного представителя президента Южной Кореи.

Китай обеспокоен размещением северокорейских военных на территории РФ, опасаясь, что это может привести к восстановлению геополитических союзов времен Холодной войны, что осложнит отношения Китая со странами Запада.

Северная Корея получает от РФ продовольствие, нефть и помощь в совершенствовании ракетных технологий в обмен на отправку войск на войну против Украины. Кроме того, для КНДР выгодны денежные выплаты ее солдатам в России, сообщает The Independent.

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