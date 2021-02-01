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"Пещерный уровень": издатель объяснил суть скандала с запретом книги Булгакова в Украине

1 февраля 2021, 09:59
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В Украине можно найти любые книги Михаила Булгакова, подчеркнул Александр Красовицкий.

В Украину запретили ввоз одного из изданий книги Михаила Булгакова

Ввоз в Украину одного из российских изданий книги Михаила Булгакова Мастер и Маргариты был запрещен в 2019 году, но эту книгу украинского издательства можно свободно купить в разных магазинах, заявил главный редактор издательства Фолио Александр Красовицкий.

Как написал он в своем Facebook, ввоз в Украину Мастера и Маргариты издательства Азбука-Аттикус запрещен из-за предисловия.

Он напомнил, что в списке запрещенной литературы уже более 280 позиций, но в то же время соответствующая комиссия при Госкомтелерадио разрешила ввоз на сегодня почти 40 тысяч наименований книг.

"Теперь для любителей русской словесности. Можете зайти на сайт Фолио и убедиться в наличии Мастера и Маргариты на русском и украинском. И еще других книг Булгакова. Также можете найти электронные версии. И то же самое у других украинских издательств. Вам мало десяток разных изданий Мастера? В том числе, завезенных из России. Вам очень нужно именно то, где предисловие противоречит украинским законам? Зачем при этом было на пещерном уровне обсуждать внешность сотрудника Гостелерадио, который готовит документы для комиссии? Да просто надо понять, что в информационных войнах в нашей стране нет победителей и до сих пор нет наказанных за вранье", - подчеркнул редактор.

Он также напомнил, что компьютерные учебники из РФ регулярно лицензируются и ввозятся в Украину.

"А вот по большинству других наук желающих что либо ввезти - немного. Естественно, ибо сложные специальные книги пишутся не на русском, а на английском и ввозят их чаще на языке оригинала", - добавил Красовицкий.

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Отметим, что в предисловии к книге Михаила Булгакова Мастер и Маргарита издательство Азбука-Аттикус пропагандирует представителей российского кино Юрия Кару, Николая Бурляева, Валентина Гафта, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Это издание не будет распространяться в Украине, говорится в сообщении Госкомтелерадио Украины за 2019 год.

Напомним, ранее сообщалось:

  • Известный украинский писатель Юрий Винничук в своем блоге утверждал, что Михаил Булгаков является плагиатором, а его книга "Мастер и Маргарита" наполнена образами и сюжетными линиями, скопированными с нескольких романов и повестей других авторов (в первую очередь - романа Пьера Мак Орлан "Ночная Маргарита").
  • До того в Украине разгорелся скандал после заявления тогдашнего директора Института национальной памяти Владимира Вятровича, который назвал Михаила Булгакова, Владимира Высоцкого и Виктора Цоя "симпатичными, изысканными и респектабельными щупальцами русского мира".
Михаил Булгаков новости Украины
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