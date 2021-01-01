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По Киеву прошел марш ко дню рождения Бандеры: фото и видео

1 января 2021, 21:54

В шествии приняли участие более полутысячи человек.

  • Шествие ко дню рождения Степана Бандеры Фото: УНН, Укринформ, Громадське, 24 канал, Радио Свобода
  • Шествие ко дню рождения Степана Бандеры Фото: УНН, Укринформ, Громадське, 24 канал, Радио Свобода
  • Шествие ко дню рождения Степана Бандеры Фото: УНН, Укринформ, Громадське, 24 канал, Радио Свобода
  • Шествие ко дню рождения Степана Бандеры Фото: УНН, Укринформ, Громадське, 24 канал, Радио Свобода
  • Шествие ко дню рождения Степана Бандеры Фото: УНН, Укринформ, Громадське, 24 канал, Радио Свобода
  • Шествие ко дню рождения Степана Бандеры Фото: УНН, Укринформ, Громадське, 24 канал, Радио Свобода
  • Шествие ко дню рождения Степана Бандеры Фото: УНН, Укринформ, Громадське, 24 канал, Радио Свобода
  • Шествие ко дню рождения Степана Бандеры Фото: УНН, Укринформ, Громадське, 24 канал, Радио Свобода
  • Шествие ко дню рождения Степана Бандеры Фото: УНН, Укринформ, Громадське, 24 канал, Радио Свобода

В Киеве 1 января состоялось ежегодное факельное шествие по случаю дня рождения украинского политического деятеля, лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Как сообщает Укринформ, по многолетней традиции акция началась в 18:00 у входа в красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В мероприятии приняли участие более полутысячи человек. Люди медленно двигались от парка Шевченко в направлении Майдана Независимости. Участники держали красно-черные флаги, национальные флаги и флаги Нацкорпуса, Правого сектора и ВО Свобода.

В завершение активисты с зажженными факелами проследовали до Майдана Независимости, где акция завершилась около 19:30.

Накануне марша взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет выявления подозрительных вещей или пакетов, а также сопровождали колонну по маршруту движения. Также полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре города. Организаторов и участников мероприятия призывали соблюдать карантин и не нарушать общественный порядок.

Шествие прошло спокойно, без эксцессов. Полиция об инцидентах не сообщает.

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Справка. Степан Бандера (1909 - 1959) - украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. После раскола Организации украинских националистов в 1940 году - глава провода ОУН-Б. Убит в 1959 году в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

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