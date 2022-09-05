По улицам скакала большая обезьяна: в Харькове животное из разбитого зоопарка вырвалось на волю

Как говорят горожане, раньше обезьяна жила в зоопарке "ЭкоПарк Фельдмана", который оказался практически уничтожен обстрелами русских оккупантов.
На одной из улиц Харькова произошел забавный эпизод. Из местного зоопарка убежала крупная обезьяна. Животное беззаботно бродило по улицам города, сообщают местные паблики в Telegram.
Согласно информации горожан, ранее обезьяна жила в зоопарке "ЭкоПарк Фельдмана", который практически оказался уничтожен обстрелами русских оккупантов.
"Оказалась очень хитрой. Это не первая ее прогулка, раньше она убегала из ЭкоПарка. В этот раз она распутала сетку. Замки тоже легко дались умному животному. Уже договорились с ней вернуться обратно. Путем хитрых манипуляций со вкусностями. Взяли за руку и ведут в клетку. Она безумно умная", ‒ говорят местные жители.
Напомним, фермеру из прифронтовой деревни пришлось выпустить на заминированные поля 120 коров. Александр до последнего оставался в селе под вражескими обстрелами, чтобы ухаживать за животными. Вывезти их не получилось, поэтому, когда выезжал, пришлось просто выпустить.
До того сообщалось о том, что легендарный кот-блогер Степан вместе со своей хозяйкой Анной сумел покинуть Харьков, который регулярно обстреливают русские оккупанты.
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