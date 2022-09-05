По улицам скакала большая обезьяна: в Харькове животное из разбитого зоопарка вырвалось на волю

в Харькове животное из разбитого зоопарка вырвалось на волю/ скриншот из видео

На одной из улиц Харькова произошел забавный эпизод. Из местного зоопарка убежала крупная обезьяна. Животное беззаботно бродило по улицам города, сообщают местные паблики в Telegram.

Согласно информации горожан, ранее обезьяна жила в зоопарке "ЭкоПарк Фельдмана", который практически оказался уничтожен обстрелами русских оккупантов.

"Оказалась очень хитрой. Это не первая ее прогулка, раньше она убегала из ЭкоПарка. В этот раз она распутала сетку. Замки тоже легко дались умному животному. Уже договорились с ней вернуться обратно. Путем хитрых манипуляций со вкусностями. Взяли за руку и ведут в клетку. Она безумно умная", ‒ говорят местные жители.

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Напомним, фермеру из прифронтовой деревни пришлось выпустить на заминированные поля 120 коров. Александр до последнего оставался в селе под вражескими обстрелами, чтобы ухаживать за животными. Вывезти их не получилось, поэтому, когда выезжал, пришлось просто выпустить.

До того сообщалось о том, что легендарный кот-блогер Степан вместе со своей хозяйкой Анной сумел покинуть Харьков, который регулярно обстреливают русские оккупанты.

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