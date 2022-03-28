Знаменитый кот Степан из Харькова собрал деньги для помощи животным в Украине

Кот Степан собрал более 10 тысяч долларов для помощи животным / instagram.com/loveyoustepan

Популярный в Сети кот Степан из Харькова, который был вынужден переехать со своей хозяйкой во Францию по причине нападения России на Украину, из-за границы помогает украинским приютам для животных и зоопаркам. В частности, он собрал более 10 тысяч долларов, чтобы им помочь.

В Instagram-аккаунте кота отмечается, что удалось собрать 10 035 долларов на помощь животным. Деньги будут переданы волонтерам и Николаевскому зоопарку.

"Дорогие мои друзья, я искренне благодарен за вашу отзывчивость и поддержку! Мы собрали $ 10 035, и эти средства будут перечислены @happy_paw, @uanimals.official, @zoo_12m, @snezhana_zahist_tvarin и Николаевскому зоопарку. Ваш вклад бесценен — благодаря вашей поддержке мы сможем обеспечить достойный уход и лечение для каждого животного в Украине", - указано в посте.

Чем прославился кот Степан из Харькова

Кот Степан стал известен благодаря аккаунту в TikTok. На одном из размещенных видео он с грустью смотрит на алкогольные напитки, тогда как на фоне играют старые хиты.

Фотографией с животным поделилась даже американская певица Бритни Спирс.

После начала войны России против Украины кот Степан вместе со своей хозяйкой были вынуждены покинуть Харьков, который обстреливают российские оккупационные войска.

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