"Побьем карту рашизма": Залужный презентовал колоды карт с военными преступниками РФ – фото

Залужный презентовал колоды карт с военными преступниками РФ/ Главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный презентовал два вида новых колод карт – с военными преступниками РФ и российскими политиками и пропагандистами.

Такие колоды карт выпустили волонтеры InformNapalm. Об этом Залужный сообщил на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что ровно 20 лет назад к такому методу искать военных преступников прибегли в Соединенных Штатах. Тогда Центральное командование армии США выпустило колоды карт, на которых были изображены разыскиваемые военные преступники. Играя этими картами, американские военные запоминали свои цели.

"В 2022 году волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm продолжили эту традицию и при поддержке военного руководства Украины, в частности, и моей, выпустили две колоды карт военных преступников РФ и российских политиков и пропагандистов", – отметил Залужный.

По его словам, Украине удастся "побить карту рашизму".

"Поэтому совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира карта рашизму будет непременно битой, как на поле боя, так и в информационной плоскости", – подчеркнул он.

Залужный презентовал колоду карт с военными преступниками РФ/ Главнокомандующий ВСУ

Колода карт с военными преступниками РФ/ Facebook Главнокомандующий ВСУ

Напомним, российские захватчики отводят свои войска от Харькова. Как отметили в Генштабе ВСУ, враг уже не проводит активных боевых действий на Харьковском направлении.

Ранее сообщалось, что дальнейшее развитие войны России против Украины может пойти одним из трех путей. При этом если РФ не учтет свои ошибки и не будет менять тактику, то может потерпеть крах на фронте уже в ближайшие месяцы, рассказали в Институте исследования войны США.

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