Украина имеет шанс вернуть весь Донбасс: есть 3 варианта дальнейшего развития войны – аналитики США

Есть три варианта дальнейшего развития войны – аналитики США/ УНИАН

Дальнейшее развитие войны России против Украины может пойти одним из трех путей. При этом если РФ не учтет свои ошибки и не будет менять тактику, то может потерпеть крах на фронте уже в ближайшие месяцы. Об этом рассказали в Институте исследования войны США (ISW) в отчете за 13 мая.

Новая фаза войны в Украине может развиваться следующими путями:

РФ может пойти на "присоединение" к своему составу территорий, которые уже оккупировала по состоянию на это время;

Может попытаться мобилизовать дополнительные войска – в этой ситуации она будет тянуть ради этого время;

Россия может продолжать не менять свою тактику и преследовать невыполнимые военные цели, имея для этого недостаточно ресурсов.

Последний из упомянутых вариантов может привести Россию к провалу в Украине уже в ближайшие месяцы.

Однако даже мобилизация в России не исключает военного краха страны-агрессора, убеждены американские аналитики.

У ВСУ есть шанс вернуть оккупированные территории Донбасса

Если армия РФ не прекратит наступление досрочно, то Вооруженные силы Украины будут иметь шанс вытеснить российские войска с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, или по крайней мере удастся вернуть так называемые "ДНР" и "ЛНР" к их границам, какими они были до 24 февраля.

Однако если российские войска прекратят наступление до того, как украинская армия заставит их это сделать, то такая ситуация может привести к неминуемой аннексии уже захваченных оккупантами территорий.

"Российские силы, вероятнее всего, или решат прекратить наступление на Донбассе и аннексировать территорию, которую они удерживают, или понесут военное поражение от украинских сил", – отмечают в американском Институте исследования войны.

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Напомним, советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине и готовится к долгосрочному бою.

Напомним, российские захватчики отводят свои войска от Харькова. Как отметили в Генштабе ВСУ, враг уже не проводит активных боевых действий на Харьковском направлении.

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