Коварный план Путина: в РФ объяснили, зачем оккупанты обстреливают ракетами Юг Украины

Обстрелами Одессы и Николаева оккупанты создают напряжение / Фото УНИАН

Российские оккупанты обстреливают Одессу и другие города на Юге Украины для того, чтобы не дать украинским военным сосредоточить силы в одном направлении.

Такое мнение выразил российский блогер и журналист Майкл Наки в интервью телеканалу Украина 24.

"Вот есть, например, какое-то количество украинских войск, которые следят за одесским направлением, находятся там и ждут возможной атаки, высадки десанта или еще чего-нибудь. Ради этого две недели назад и была вся эта история с Молдовой затеяна – не собирались на нее нападать, но хотели создать напряжение, чтобы украинцы в этой зоне – Одессы, Николаева – не могли пойти и помочь своим войскам в битве за Донбасс и уж тем более не смогли, скооперировавшись с остальными войсками, пойти и деблокировать Мариуполь, например", – объяснил журналист.

Наки считает, что у России не хватает ресурсов для того, чтобы отправить военных на южное направление. Попытки высадить десант с моря РФ прекратила после крушения ракетного крейсера Москва.

"Повторять им это не очень хочется, поэтому мы не видим таких попыток. Но при этом им нужно как-то сохранять вот это напряжение и давление, поэтому они обстреливают ракетами", - отметил журналист.

По его словам, подобная ситуация будет сохраняться до конца войны в Украине, потому что другими способами РФ уже не может сохранять давление на определенные территории страны.

Наки добавил, что ракет у России много, однако высокоточных и дорогих – не очень. Их они экономят для возможных будущих столкновений. А более дешевые варианты приводят к большим разрушениям, в частности, среди мирного населения.

Смотрите онлайн новости Одессы:

Как сообщал Главред, российские захватчики вечером 9 мая обстреляли ракетами Одессу. Они попали в торговый центр и склад готовой продукции. В результате здания были разрушены, в обоих помещениях возникли сильные пожары.

Вечером, 12 мая, в Николаеве также раздались взрывы в разных районах города.

Другие новости: