Оккупанты выпустили 7 ракет по Одессе: один человек погиб, еще 5 ранены

Оккупанты выпустили 7 ракет по Одессе, были разрушены два здания/ ГСЧС в Одесской области, УНИАН

Российские захватчики вечером в понедельник, 9 мая, обстреляли ракетами Одессу. Они попали торговый центр и склад готовой продукции.

В результате здания были разрушены, в обоих помещениях возникли сильные пожары. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг" в Facebook, обнародовав фото последствий ракетного обстрела. Фото последствий также опубликовали в ГСЧС Украины в Одесской области.

"Выискивая стратегические объекты, устаревшими ракетами удалось попасть в "чрезвычайно опасный" торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что россияне били уже устаревшими советскими ракетами. Всего они выпустили по городу 7 ракет.

"Резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит", – отмечают в ОК "Юг".

В результате обстрелов один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, им оказали помощь.

Напомним, об очередной ракетной атаке оккупантов на Одессу стало известно поздно вечером 9 мая. Местные жители сообщали, что в городе было слышно семь взрывов.

Ракетные обстрелы Одессы

Обстрелы Одессы и Одесской области рашистами значительно активизировались в несколько последних дней. Так, в субботу, 7 мая, российские оккупанты атаковали Одесскую область десятью крылатыми ракетами. Четыре из них были выпущены по области, шесть – по самой Одессе.

После этого 8 мая стало известно, что в результате ряда ракетных обстрелов Одесской области в шести населенных пунктах было повреждено электроснабжение.

Вечером 9 мая российская армия вновь выпустила ракеты по Одесской области. В ОК "Юг" сообщили, что три ракеты типа Кинжал были выпущены с самолета стратегической авиации Ту-22. Разрушено 5 зданий. Пожар ликвидирован, пострадали 2 человека, которые доставлены в больницу.

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