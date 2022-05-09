Вражеские войска вновь бьют по Одессе: пылает торговый центр

Войска России обстреливают Одессу / Фото t.me/kozytskyy_maksym_official

Вечером 9 мая Одесса подверглась ракетной атаке. В городе раздаются взрывы, сообщает издание Суспільне Одесса.

Идет ракетная атака по Одессе, сообщили в оперативном командовании "Юг".

Как отмечает местное издание Думская, в Одессе слышны взрывы. В городе объявлена воздушная тревога. Работает ПВО. Жителей призывают не покидать укрытий.

Пользователи соцсетей сообщают о семи взрывах в Одессе. Подробностей последствий ракетной атаки пока нет. В ОК "Юг" просят жителей не снимать и не публиковать места, где произошли взрывы.

Позже стало известно о том, что в городе возник пожар в одном из крупных торговых центров. Есть шестеро пострадавших.

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