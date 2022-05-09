Вражеские войска вновь бьют по Одессе: пылает торговый центр

В городе объявлена воздушная тревога. Работает ПВО. Жителей призывают не покидать укрытий.
Вечером 9 мая Одесса подверглась ракетной атаке. В городе раздаются взрывы, сообщает издание Суспільне Одесса.
Идет ракетная атака по Одессе, сообщили в оперативном командовании "Юг".
Как отмечает местное издание Думская, в Одессе слышны взрывы. В городе объявлена воздушная тревога. Работает ПВО. Жителей призывают не покидать укрытий.
Пользователи соцсетей сообщают о семи взрывах в Одессе. Подробностей последствий ракетной атаки пока нет. В ОК "Юг" просят жителей не снимать и не публиковать места, где произошли взрывы.
Позже стало известно о том, что в городе возник пожар в одном из крупных торговых центров. Есть шестеро пострадавших.
Смотрите новости Одессы онлайн:
Читайте также:
- Ракета убила, когда бежал предупредить пожилых: отец рассказал о гибели 14-летнего сына в Одессе
- "Сдавал экзамены онлайн в подвале": соседка рассказала о подростке, погибшем в Одессе из-за ракеты
- "Варвары с ракетами": Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Одессы
Автор: Катя Трохименко