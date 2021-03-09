В Минздраве рассказали, почему медики не хотят прививаться

Как заявил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов, количество медиков, которые отказались прививаться от COVID-19 - в районе 60%.
Около 60% украинских медиков отказались от прививок индийским препаратом Covishield на первом этапе процесса вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом в комментарии порталу Страна заявил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов.
"Мы увидим общий уровень отказов от прививок позже, так как только началась кампания по вакцинации. Когда мы проводили запись на вакцинацию медицинских работников, то из тех, кто работает непосредственно с больными коронавирусом, согласились на вакцинацию около 40%. То есть 60% медработников на первом этапе вакцинации от прививок отказались", – сказал чиновник.
Среди тех медиков, кто отказался от прививки, по словам Степанова, много переболевших коронавирусом. Поэтому у них хватает антител в организме.
"Практически все врачи в коронавирусных отделениях переболели, и с того момента не прошло еще шесть месяцев. Они изъявляют желание вакцинироваться, но позже, когда у них уже не будет антител. Ряд медиков, с которыми я общался, выступают в поддержку вакцинации, но пока хотят посмотреть на действие вакцины", – подытожил Степанов
Читайте такжеСтепанов обвинил коллаборантов COVID-19 в срыве вакцинации
Вакцинация от коронавируса в Украине
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине - индийским препаратом Covishield.
- По состоянию на 9 марта, по официальным данным, прививки получили всего 19 118 человек.
- За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Донецкой области (294 прививки), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых - в Донецкой области (2474 прививки), наименьшее - в Сумской области (350 прививок).
- Позднее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко детально перечислил противопоказания, при которых гражданам не нужно проходить через вакцинацию от коронавируса COVID-19.
Индийская вакцина CoviShield
В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.
Вакцина CoviShield - что это
CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.
Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.
CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).
Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.
Вакцинация в Украине
23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.
Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.
Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.
Побочные эффекты CoviShield
Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:
- боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
- усталость,
- озноб или лихорадка,
- головная боль,
- тошнота,
- боль в суставах или мышцах,
- затруднение дыхания.
К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.
Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.