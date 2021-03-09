В Минздраве рассказали, почему медики не хотят прививаться

Максим Степанов / УНИАН

Около 60% украинских медиков отказались от прививок индийским препаратом Covishield на первом этапе процесса вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом в комментарии порталу Страна заявил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Мы увидим общий уровень отказов от прививок позже, так как только началась кампания по вакцинации. Когда мы проводили запись на вакцинацию медицинских работников, то из тех, кто работает непосредственно с больными коронавирусом, согласились на вакцинацию около 40%. То есть 60% медработников на первом этапе вакцинации от прививок отказались", – сказал чиновник.

Среди тех медиков, кто отказался от прививки, по словам Степанова, много переболевших коронавирусом. Поэтому у них хватает антител в организме.

"Практически все врачи в коронавирусных отделениях переболели, и с того момента не прошло еще шесть месяцев. Они изъявляют желание вакцинироваться, но позже, когда у них уже не будет антител. Ряд медиков, с которыми я общался, выступают в поддержку вакцинации, но пока хотят посмотреть на действие вакцины", – подытожил Степанов

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Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине - индийским препаратом Covishield.

По состоянию на 9 марта, по официальным данным, прививки получили всего 19 118 человек.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Донецкой области (294 прививки), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых - в Донецкой области (2474 прививки), наименьшее - в Сумской области (350 прививок).

Позднее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко детально перечислил противопоказания, при которых гражданам не нужно проходить через вакцинацию от коронавируса COVID-19.