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С какими симптомами нельзя колоть вакцину от COVID-19 - Минздрав

5 марта 2021, 10:51
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Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко озвучил полный перечень противопоказаний, при которых вакцинация от коронавируса автоматически отменяется.

Ляшко
Виктор Ляшко / УНИАН

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко детально перечислил противопоказания, имея которые, людям не нужно проходить через вакцинацию от коронавируса COVID-19. Свое заявление он сделал в рамках очередного брифинга Минздрава.

Полностью список противопоказаний, говорит Ляшко, выглядит так:

  • Имеющаяся чувствительность к одному из действующих веществ вакцины – все они перечислены в инструкции производителя;
  • Сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры (в том числе ‒ лихорадка). При этом, субфебрильная температура (37-37,5º) и простуда не являются противопоказаниями – с таким симптомом делать прививку можно, но только после консультации с медиками;
  • Тромбоцитопения (уменьшение числа тромбоцитов, которое сопровождается повышенной кровоточивостью) либо нарушение сворачиваемости крови;
  • Ослабленный иммунитет.

Ляшко также подчеркнул, что в случае выявления противопоказаний вакцинация автоматически отменяется, а доза вакцины будет использована для следующего пациента.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля, хотя Минздрав обещал старт вакцинации с 5 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.
  • В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.
  • Массово украинцев могут начать вакцинировано в конце 2021-го – в начале 2022 года. Сделать прививку препаратом, который закуплен за деньги из бюджета, можно будет бесплатно.
Минздрав вакцинация новости Украины Виктор Ляшко индийская вакцина CoviShield
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