С какими симптомами нельзя колоть вакцину от COVID-19 - Минздрав

Виктор Ляшко / УНИАН

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко детально перечислил противопоказания, имея которые, людям не нужно проходить через вакцинацию от коронавируса COVID-19. Свое заявление он сделал в рамках очередного брифинга Минздрава.

Полностью список противопоказаний, говорит Ляшко, выглядит так:

Имеющаяся чувствительность к одному из действующих веществ вакцины – все они перечислены в инструкции производителя;

Сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры (в том числе ‒ лихорадка). При этом, субфебрильная температура (37-37,5º) и простуда не являются противопоказаниями – с таким симптомом делать прививку можно, но только после консультации с медиками;

Тромбоцитопения (уменьшение числа тромбоцитов, которое сопровождается повышенной кровоточивостью) либо нарушение сворачиваемости крови;

Ослабленный иммунитет.

Ляшко также подчеркнул, что в случае выявления противопоказаний вакцинация автоматически отменяется, а доза вакцины будет использована для следующего пациента.

Читайте такжеСтепанов объяснил, сорван ли план по вакцинации от COVID-19 в Украине

Напомним, ранее сообщалось: