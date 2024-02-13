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"Почти сутки под землей": 15 воинов ВСУ застряли в тоннеле под оккупантами

Елизавета Бельмас
13 февраля 2024, 11:22
В Луганской области в подземном проходе под российскими захватчиками оказались заблокированными украинские защитники.
15 воинов ВСУ застряли в тоннеле под оккупантами
15 воинов ВСУ застряли в тоннеле под оккупантами / коллаж: Главред, фото: 56 ОММБ, скриншот из видео/t.me/serhiy_hayday

В Луганской области в Белогоровке есть разветленная сеть подземных ходов, которыми для ведения боевых действий по необходимости пользовались бойцы ВСУ. В один из дней пребывания в тоннелях, украинские защитники оказались в нем заблокированы после авиационного удара вражеской бомбой. Об этом рассказал лейтенант ВСУ "Алекс" в своем telegram-канале.

Во время обстрела КАБами вооруженные силы Украины засыпало в подземном тоннеле, после чего оккупанты заставляли их сдаться в плен, однако получили отказ.

По словам "Алекса", в тот день сильно обстреливали позицию украинских сил, которая прикрывает "промку" и позволяет проводить логистику. Под завалами оказались 15 человек, которые не имели возможности выйти, а сразу над ними уже стоял враг.

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"Сдавайтесь — и с вами ничего не будет". Наши ребята почти сутки сидели под землей, с противником над головой, который знал, что они там", - рассказывает военный.

Однако группе бойцов посчастливилось сделать дырку и под дымом выйти всем до одного без единой потери, несмотря на то, что позицию удержать не удалось.

"Из воинов никто не дал заднюю, все боролись до последнего, постоянно выходили на радиосвязь, и когда появилась возможность выбраться — грамотно воспользовались. Честь вам, ребята", - резюмировал лейтенант.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, скоро российские оккупанты могут прекратить наступательные действия. Наступление российских захватчиков не может продолжаться вечно – сейчас российская армия бьется в последних конвульсиях, считает руководитель пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

Также, "Царь-поезд" из 2100 вагонов протяженностью 30 км может выполнять сразу несколько назначений, в частности то, которое ранее отмечали OSINT-исследователи из DeepState, - как препятствие для продвижения механизированных частей ВСУ на Востоке.

К тому же, украинские войска продвинулись на восток от Ямполовки и на юго-запад от Донецка. Оккупанты продвинулись на восток от Тернов и на запад от Бахмута. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

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война в Украине война России и Украины
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