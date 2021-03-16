Под Одессой иномарка влетела в грузовик, погибли молодые девушки

Под Одесской произошло ДТП

Утром во вторник, 16 марта, в Одесской области на Балте произошла серьезная авария - BMW врезался в припаркованный грузовик, погибли две несовершеннолетние пассажирки легковушки, пишет пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел около 04:00 на улице Уварова. 31-летний житель Балты на своем BMW въехал в припаркованный на обочине грузовик DAF. Кроме водителя в легковом автомобиле находились трое пассажиров, две 17-летние девушки и один 21-летний парень. В результате ДТП две девушки погибли на месте, мужчин с черепно-мозговыми травмами и множественными переломами забрала карета "скорой".

"Устанавливаются обстоятельства аварии, в том числе - был ли водитель BMW трезв", - говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа Нацполиции. Открыто дело по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Нарушителю грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортом на срок до трех лет.

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