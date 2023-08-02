Под ударом будут все: эксперт назвал мрачный сценарий войны

Ракетная угроза со стороны РФ может увеличиться в одном случае, говорит Николай Сунгуровский.

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Ракетная угроза со стороны РФ может увеличиться в одном случае / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Под ударом российских ракет могут оказаться все. Это касается и военных на передовой, и объектов в любой области страны. Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью Главреду рассказал, в каком случае усилится эта угроза.

Это может произойти, если Россия наладит серийное производство своих ракет и украинские средства ПВО не будут справляться с ними.

"Если у нас будет нехватка средств ПВО, то под ударом окажутся и войска, и прифронтовые объекты, и объекты даже в глубине страны. Мы не можем себе такого позволить", - говорит Сунгуровский.

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В таком случае Украина будет вынуждена искать дополнительные источники пополнения этих средств или переходить к собственному производству.

Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Ракетный террор россиян

Недавно советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой. Он подчеркнул, что стартовые позиции Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет. Подоляк отметил, что Россия абсолютно не будет учитывать международное право и будет максимально наносить ущерб гражданскому населению.

Также сообщалось, что РФ готовит мощную атаку в ближайшее время: украинцам назвали вероятные цели нового ракетного удара. Так, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что страна-агрессор может в очередной раз ударить по портовой инфраструктуре Украины.

"Наблюдая за тем, что враг взял определенную паузу, можно сделать вывод, что они готовятся к следующим атакам", - отметила Гуменюк.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный террор россиян. Он подчеркнул, что ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Глава государства заявил, что Украина выстоит против ударов "российского зла".

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