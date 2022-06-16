"Подарком не будет": во Франции высказались об ускоренной процедуре вступления Украины в ЕС

Франция против упрощенной процедуры вступления Украины в ЕС / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Во Франции поддержали стремление Украины стать кандидатом на членство в Евросоюзе. Однако там считают, что процес вступления в ЕС будет долгим, так как Украине необходимо соответствовать европейским стандартам. Об этом заявил министр по европейским делам Франции Клеман Бон, сообщает France Info.

Министр считает, что Украине можно предоставить статус кандидата.

"Я думаю, что нужно открывать переговоры и предоставлять статус кандидата. У нас особая ответственность, потому что Франция все еще председательствующая ... Подать этот сигнал, эту перспективу вступления – это часть той поддержки, которую мы должны оказать Украине", - сказал Клеман Бон.

В свою очередь Клеман считает, что ЕС не должен ускорять процедуру вступления Украины, ведь государству нужно достичь европейских стандартов. По его мнению, на этой могут уйти многие годы.

"Думаю, это не будет подарком ни Украине, ни ЕС, если пропустить все эти этапы (стандартной процедуры)", - отметил он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Албания, Черногория и Северная Македония уже поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Вступление Украины в Европейский Союз

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.

В Европейском совете заявили, что на заседании в июне будет рассмотрена заявка Украины на вступление в ЕС. Также изучат заявки на евроинтеграцию Грузии и Молдовы.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 июня сказала, что Евросоюз должен приложить максимум усилий для вступления Украины в ЕС. По ее словам, это не только стратегический интерес, но и долг Европы.

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