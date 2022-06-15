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Зеленский назвал страны, которые поддержали Украину и статус кандидата на членство в ЕС

15 июня 2022, 19:40

На этом европейском пути наши страны не являются конкурентами, сказал Зеленский.

Зеленский ЕС
Зеленский / Офис президента, УНИАН

Предоставление статуса кандидата на членство в ЕС поддержали Албания, Черногория и Северная Македония.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, страны на этом пути будут дополнять и усиливать возможности друг друга.

"Албания, Черногория и Северная Македония поддерживают предоставление нашему государству статуса кандидата в членство в ЕС. На этом европейском пути наши страны не являются конкурентами, а только дополняют и усиливают возможности друг друга. Эди Рама и Дритан Абазович, спасибо за визит и продуктивные переговоры", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Вступление Украины в Европейский Союз

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.

В Европейском совете заявили, что на заседании в июне будет рассмотрена заявка Украины на вступление в ЕС. Также изучат заявки на евроинтеграцию Грузии и Молдовы.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 июня сказала, что Евросоюз должен приложить максимум усилий для вступления Украины в ЕС. По ее словам, это не только стратегический интерес, но и долг Европы.

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