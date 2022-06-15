Зеленский назвал страны, которые поддержали Украину и статус кандидата на членство в ЕС

На этом европейском пути наши страны не являются конкурентами, сказал Зеленский.
Предоставление статуса кандидата на членство в ЕС поддержали Албания, Черногория и Северная Македония.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, страны на этом пути будут дополнять и усиливать возможности друг друга.
"Албания, Черногория и Северная Македония поддерживают предоставление нашему государству статуса кандидата в членство в ЕС. На этом европейском пути наши страны не являются конкурентами, а только дополняют и усиливают возможности друг друга. Эди Рама и Дритан Абазович, спасибо за визит и продуктивные переговоры", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Читайте такжеУкраину тоже примут: Макрон предложил Европе новый союз
Вступление Украины в Европейский Союз
Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.
В Европейском совете заявили, что на заседании в июне будет рассмотрена заявка Украины на вступление в ЕС. Также изучат заявки на евроинтеграцию Грузии и Молдовы.
Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 июня сказала, что Евросоюз должен приложить максимум усилий для вступления Украины в ЕС. По ее словам, это не только стратегический интерес, но и долг Европы.
Читайте также:
- Центрально-восточная Европа поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос
- Украине не нужна альтернатива вступления в ЕС: Зеленский заявил Западу о четкой позиции Киева
- Момент истины: получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС