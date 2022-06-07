"Подай заявление в ЗАГС": рашисты готовы заключать фиктивные браки, чтобы убежать от войны

Оккупанты ищут фиктивных жен, чтобы убежать от войны / Фото УНИАН

Рашисты всячески пытаются придумать способы, которые помогли бы им убежать от войны в Украине. В этот раз они решили, что смогут спастись благодаря фиктивным бракам. Об этом стало известно из перехваченного телефонного разговора, который опубликовала СБУ.

Двое мужчин обсуждают солдата, который должен был уехать, однако позже его не отпустили.

Он просил свою подругу в России, чтобы та подала заявление в ЗАГС, но командование не считает свадьбу причиной "отпуска".

"Без вариантов уже выехать, закрыли лавочку. Или ранение, или убили, или когда уже официальный вывод войск будет. Или смерть близких родственников", - сказал оккупант.

Как уточняется, российское командование усилило контроль за побегами.

"Вариант с фиктивным браком, каким бы он оригинальным не был, для этого вояки не сложился. Но первые два (ранение или смерть) – вполне могут произойти. И тогда он даже сможет доехать домой с комфортом – в пакете и холодильнике", – написали в СБУ.

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Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

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