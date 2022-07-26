Подкуп и "промывка мозгов": РФ готовит "присоединение" оккупированных территорий Украины

В СБУ раскрыли планы РФ / УНИАН

Российские оккупанты активно готовятся провести так называемый "референдум" по незаконному "присоединению" к РФ захваченных территорий востока и юга Украины.

Для проведения так называемого "волеизъявления" враг планирует использовать пророссийскую организацию "Донецкая республика", сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Раньше она действовала только на территории террористической организации "ДНР", но сейчас ее географию расширяют. Соответственно, враг планирует и смену названия. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты – "Большая Россия", - говорится в сообщении.

По данным украинской спецслужбы, в составе этого образования уже активно действует более тысячи "активистов", которые ежедневно проводят встречи с населением временно оккупированных территорий - агитаторы, блогеры и "дружинники", которые сотрудничают с оккупантами.

"Фактически, они вербуют людей, призывая их присоединиться к организации. Они охватили уже более 200 тыс. местного населения", - сказано в сообщении.

Подготовка псевдореферендума

Установлено, что кремлевские кураторы планируют задействовать подконтрольные медиа-ресурсы, чтобы охватить своей пропагандой о фейковых мероприятиях более 50 млн зрителей из России и востока Украины, а также перебросить в регион более тысячи российских "экспертов" и "добровольцев" для расшатывания внутренней ситуации в свою пользу.

По данным СБУ, они должны организовывать:

незаконные массовые собрания;

распространять агитацию в поддержку псевдореферендуму и обустраивать "избиркомы";

подготовить обращение якобы от местных жителей до руководства оккупационной администрации о присоединении Донбасса к РФ.

В распоряжении СБУ уже есть несколько таких документов, которые удалось перехватить.

Для усиления "электоральной поддержки" захватчики предлагают продуктовые наборы, стартовые пакеты российских мобильных операторов и пропагандистские газеты. Сейчас они уже печатаются на территории оккупированной Донецкой области тиражом более 250 тыс. экземпляров.

"Для распространения сепаратистских идей враг планирует создать разветвленную сеть так называемых "активистов" в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях, чтобы при необходимости "развернуть" масштабную подрывную деятельность", - рассказали в СБУ.

Оперативники спецслужбы установили личности и местонахождение организаторов и исполнителей этих преступлений. Продолжаются комплексные действия для их привлечения к ответственности, добавили в пресс-центре.

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В Главном управлении разведки Минобороны 13 июля рассказали, что Россия не смогла достичь своей главной цели – оккупации всей Украины. Однако агрессор намерен "присоединить" к своей стране уже захваченные украинские территории. Разведка установила оживление подобных процессов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Вероятно, оккупанты готовят референдум на 11 сентября.

20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы расширяет географию войны против Украины, в том числе, на Херсонскую и Запорожскую область. Оккупанты намерены, дескать, "демилитаризировать юг Украины". Также он сказал, что захватчики, мол, готовы пойти еще дальше, если Запад будет и в дальнейшем помогать Киеву оружием.

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