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Подоляк перечислил "достижения второй армии мира" в войне против Украины

24 апреля 2022, 13:54

Путин хотел молниеносной победы, но опозорился на весь мир.

Подоляк перечислил "достижения второй армии мира" в войне против Украины / соцсети

Полномасштабное вторжение России в Украину длится уже два месяца несмотря на то, что нашей стране пророчили поражении в течение трех дней.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своем Telegram-канале решил подвести некий итог героического противостояния украинцев "второй армии мира".
1. За 60 дней немыслимо быстро потеряли почти 22 тысячи своих солдат (убитыми).

2. За 60 дней потеряли семерых (по неподтвержденным пока данным – девятерых) генералов.

3. "Русские военные корабли" ("Москва" в том числе) научились следовать по правильному адресу.

4. Доказали миру (с фото- и видеофиксацией), что русские – это синоним массового насилия, убийства детей, сжигания трупов мирных граждан.

5. Доказали миру, что Рф настолько "богатая" страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи.

Читайте такжеМесть за Бучу: бойцы ВСУ "покрошили" рашистов из бригады убийц и мародеров6. Доказали миру, что шизофрения бывает коллективной и беспредельной, особенно когда пропаганда умеет называть русских нацистов "освободителями", а террор в другой стране – "освобождением".

7. Доказали миру, что "вторые по силе армии" воюют только с мирными гражданами и жилыми кварталами.

8. Выпустили по украинским городам 1700 крылатых ракет, в прямом эфире разрушая наш древний Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов.

Читайте такжеОккупанты накрыли ракетами Луганщину и Днепропетровщину - много погибших и раненых9. Объединили Европу в презрении к русским и обнулили всех своих шредер-курц-лоббистов. НАТО быстро расширяется за счёт финнов и шведов.

10. Добились, что весь мир охотно бьет за российский паспорт.

11. Собрали самые жирные санкции (и потому теперь просто официально воруют чужое) и подали заявку на батл против Северной Кореи за звание главного мирового изгоя.

12. Стремительно обнуляют русскую культуру. Мир презрительно отказывается от спектаклей/книг.

13. Сделали Украину глобальным символом свободы и стойкости.

В дальнейшем он намерен продолжать писать о позоре россиян в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что российские захватчики не поверили местным жителям, что у них в селе есть газоснабжение, и копали окопы прямо по трубам с газом. Оккупанты даже удивились, когда услышали, что в селе есть газ. Однако затем со словами "в России газа нет" продолжили рыть окопы.

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война в Украине Михаил Подоляк
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