Полиция Николаева обнаружила тело пропавшего бизнесмена Олега Полякова

Причину смерти бизнесмена должна установить экспертиза / ГУНП в Николаевской области

В городе Николаев полиция обнаружила тело бизнесмена Олега Полякова. Поисковая операция длилась с 9 мая, когда мужчина пропал без вести. Причину смерти должна установить экспертиза. Об этом заявили в полиции Николаевской области.

В пресс-службе ГУНП в Николаевской области сообщили, что в четверг, 13 мая, в ходе проведения поисковой операции оперативниками управления уголовного розыска во время отработки акватории реки Ингул в камышах возле Ракетного Урочища было обнаружено тело предпринимателя Олега Полякова.

Тело бизнесмена Олега Полякова обнаружили 13 мая / ГУНП в Николаевской области

Тело бизнесмена Олега Полякова обнаружили 13 мая / ГУНП в Николаевской области

Следственные действия продолжаются. Причину смерти должна установить экспертиза.

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