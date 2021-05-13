Полиция Николаева обнаружила тело пропавшего бизнесмена Олега Полякова

Бизнесмен Олег Поляков пропал без вести 9 мая.
В городе Николаев полиция обнаружила тело бизнесмена Олега Полякова. Поисковая операция длилась с 9 мая, когда мужчина пропал без вести. Причину смерти должна установить экспертиза. Об этом заявили в полиции Николаевской области.
В пресс-службе ГУНП в Николаевской области сообщили, что в четверг, 13 мая, в ходе проведения поисковой операции оперативниками управления уголовного розыска во время отработки акватории реки Ингул в камышах возле Ракетного Урочища было обнаружено тело предпринимателя Олега Полякова.
Следственные действия продолжаются. Причину смерти должна установить экспертиза.
Убийство в Харькове
- В воскресенье, 2 мая, в Харькове в одной из квартир на улице Дружбы народов нашли мертвыми парня и девушку. В полиции заявили, что на телах зафиксировали многочисленные колото-резаные раны. Открыто уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство.
- 3 мая в полиции заявили, что подозреваемый в совершении преступления злоумышленник задержан. Во время следственных действий была установлена причастность к преступлению 22-летнего знакомого погибших. По словам начальника харьковской полиции Андрея Рубеля, обвиняемому в убийстве грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненный тюремный срок.
Автор: Андрей Ганжа