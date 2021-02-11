Политолог назвал три главных причины, почему Украина не вступает в НАТО

Украине следует работать над тем, чтобы достичь критериев вступления в НАТО – эксперт / Reuters

Украина пока не может присоединиться к НАТО из-за ряда факторов, среди которых международная повестка, противодействие таким планам со стороны России и несоответствие государственное военной машины требованиям коллективного блока безопасности. Сейчас государству следует стремиться к стандартам Североатлантического альянса, заявил в эфире телеканала Украина 24 политолог Олег Саакян.

"Почему мы не в НАТО – всем понятно. Во-первых, есть международная конъюнктура, которая на сегодня не способствует тому, чтобы мы были в НАТО. Почему мы не в НАТО уже сейчас? В частности из-за того, что Россия этому противодействовала - в 2008 году Германия и Франция четко и открыто сказали, что не хотят ссориться с Россией из-за нас. И третий момент – по формальным признакам мы еще далеко не на уровне стран НАТО как военная машина, как уровень достатка, минимизированности коррупции и т.д.", - считает эксперт.

Кроме того, по его словам, гипотетический вопрос Зеленского президенту США Байдену о том, почему Украина до сих пор не входит в Североатлантический альянс, не является корректным. Его нужно задавать руководству украинского государства.Читайте такжеВ Украине раскрыли планы о появлении авиации НАТО над Крымом

"Задавать вопрос так некорректно. Задавать вопрос нужно нашим руководителям государства, почему за все эти годы мы не в НАТО, если большая часть из них говорила, что мы туда движемся – начиная от Кучмы и далее. Даже при Януковиче, когда все эти процессы саботировались, тем не менее курс евроатлантической интеграции звучал от руководителей", - отметил Саакян.

Также он добавил, что по состоянию на данный момент для Украины важно, чтобы государство действительно стремилось к интеграции в Альянс.

"Для нас важнее движение в НАТО. Пока мы туда идем, это означает, что мы тянемся к этим стандартам. Нужна нам эффективная армия? Очевидно. Нужны нормальные спецслужбы, бескоррупционная система в сфере обороны? Да. Эти вопросы не задает НАТО, это то, что нам нужно", - подчеркнул Олег Саакян.

Вступление Украины в НАТО