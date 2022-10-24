Полно убитых и раненых: после точных ударов ВСУ больницы в Токмаке забиты оккупантами

ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов в Токмаке / Фото УНИАН

В результате точных ударов Вооруженных сил Украины больница во временно оккупированном Токмаке Запорожской области заполнена ранеными военнослужащими РФ.

"ВСУ снова попали точно в цель! В Токмаке больница заполнена ранеными рашистами. После прилетов по местонахождению рашистских войск больница во временно оккупированном Токмаке Запорожской области заполнена ранеными военнослужащими РФ. Медики были вынуждены работать и ночью, чтобы оказать помощь всем "трехсотым", - сообщил в Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его данным, также есть информация о большом количестве погибших. Но она требует уточнения.

"Несомненно, это не последняя удачная операция ВСУ. Ждем еще больше хороших новостей", - добавил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Бердянска Запорожской области, захваченного оккупантами РФ, прогремел мощный взрыв.

При этом жители сообщили, что звук раздавался из центра города.

Кроме того, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался мощный взрыв.

Взрыв в оккупированном Мелитополе раздался ориентировочно в 21:31. Он произошел в районе авиагородка. После этого на месте инцидента был виден черный дым.

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