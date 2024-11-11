Польша создаст специальный союз с Британией, чтобы спасти Украину от Трампа - СМИ

В мире никто не хочет эскалации конфликта, но также никто не хочет ослабления или даже капитуляции Украины.

https://glavred.info/ukraine/polshcha-stvorit-specialniy-soyuz-iz-britaniyeyu-shchob-vryatuvati-ukrajinu-vid-trampa-zmi-10613300.html Ссылка скопирована

Запад хочет спасти Украину от Трампа / Коллаж Главред, фото Facebook/Donald J. Trump

Главное из материала:

Министры Британии и Польши хотят обсудить помощь Украине

Мирное соглашение с Путиным может привести к потере территорий Украины

На Западе есть серьезные и небезосновательные опасения, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа США сократят или вовсе прекратят поставлять военную помощь Украине. В Европе ищут пути, как поддержать нашу страну, если Вашингтон "умоет руки".

Недавно, сын Дональда Трампа потроллил президента Зеленского, опубликовав с ним видео, которое подписал: "У вас осталось 38 дней до потери помощи". Впрочем, Варшава не планирует оставлять Украину в зависимости от настроений республиканцев, говорится в материале издания The Times.

видео дня

Отмечается, что премьер-министр Дональд Туск вскоре встретится с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте. Глава польского правительства хочет обсудить вероятное влияние будущего президентства Трампа на военную поддержку Украины.

Туск заявил, что возможное соглашение между Путиным и Трампом является серьезным вызовом для цивилизованного мира. Считается, что Франция, Великобритания и Польша - ключевые страны, которые способны предотвратить любые договоренности между США и Россией за спиной у Украины.

Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

Ожидается, что Туск проведет встречу со Стармером в Варшаве или Лондоне на ближайшей неделе, а также примет Макрона и Рютте в Польше. Также премьер признал, что альянс будет предусматривать более тесное сотрудничество со странами Северной Европы и Балтии.

Инициатива Туска по формированию союза вокруг Украины - свидетельство того, что в Европе боятся, чтобы мирное соглашение с Путиным не привело к потере территорий Украины и вынужденному нейтралитету Киева.

"Мы будем интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые разделяют наше видение геополитики и ситуации в Украине. Никто не стремится к эскалации конфликта, но также никто не хочет ослабления или даже капитуляции Украины. Это было бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов", - пояснил свою инициативу Туск.

Выборы в США - победа Трампа

Напомним, как ранее сообщал Главред, что политика Евросоюза существенно изменится после победы Трампа. Андрей Золотарев рассказал, если последние 15 лет руководство ЕС было под влиянием неоглобалистских элит, то теперь политика Евросоюза во многом будет следовать примеру Орбана, ориентируясь на экономический национализм.

В издании АР назвали планы Трампа на первые дни работы. Прежде всего избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме. Во время первой недели работы президент будет издавать десятки указов.

В Кремле увидели "позитивные сигналы" в победе Трампа. Трамп во время своей предвыборной кампании говорил о том, что все воспринимает через соглашения. Также представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что Трамп может заключить сделку, которая выведет к миру.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред