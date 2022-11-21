Пошли мстить: Россия начала обстрел Херсона, звучат взрывы

СМИ сообщают о мощных взрывах в Херсоне. У Зеленского отреагировали на обстрел.
Российские войска начали планомерный обстрел Херсона с левого берега. Как написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, они хотят отомстить местным.
"РФ начала планомерный обстрел Херсона с левого берега. Военной логики нет: просто хотят отомстить местным. Это огромное военное преступление в прямом эфире", - написал Подоляк.
Также в своем твите он обратился к Организации Объединенных Наций по правам человека.
"Кто-то уже видел заявления ООН? Или рутина российских зверств уже не интересна?", - спросил советник.
Местные телеграм-каналы сообщают, что в Херсоне звучат сильные взрывы.
Освобождение Херсонщины
Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.
В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.
10 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобождены десятки населенных пунктов на юге Украины.
С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км.
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