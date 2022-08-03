Пошли в НГУ вслед за матерью: двое братьев с Волыни защищают Украину с оружием в руках

Мать и сыновья Матвиюк служат в Нацгвардии / suspilne.media

Двое жителей Волыни - братья Дмитрий и Михаил Матвиюк поступили на службу в Национальную гвардию Украины вслед за своей матерью Марией.

Семья несет службу в одном подразделении, сообщает Суспільне. При этом мать бойцов Мария уже больше трех лет служит поваром в воинской части, а двое ее сыновей на гражданке были тренерами киокушинкай карате и успели основать спортивный клуб для детей.

"Я знал, что пойду, если не по контракту, то добровольцем", – говорит о своем решении присоединиться к НГУ 24-летний Дмитрий.

В свою очередь 20-летний Михаил, который несет службу на другой позиции, рассказывает, что с братом они много общаются.

При этом браться свою мать называют "Ростиславовной". Признаются, что бегают к ней часто. Однако мама их среди других военнослужащих никак не выделяет, говорит, что все тут должны быть на равных условиях.

Дмитрий Матвиюк / Суспильне

"Они мужчины, в первую очередь. И они сказали: "Мама в части, и мы должны тоже защищать свою страну. Мне сердце как матери щемит, но я понимаю, что идет война", – рассказала Матвиюк.

Михаил Матвиюк / Суспильне

Добавим, что муж и отец семейства остался дома, на хозяйстве, но и Мария, и братья по нему скучают и ждут его телефонных звонков.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине женщина похоронит уже второго сына, ее детей забрала война. В бою с российскими оккупантами 17 июля погиб старший солдат, старший боевой медик десантно-штурмового батальона воинской части а-0284 Погорельчук Александр Сергеевич. Об этом сообщили в Славутском городском совете.

Александр был совсем молодым, он родился в 1996 году. Его похоронили в родном селе Голики.

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