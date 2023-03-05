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Послали "на убой": мобилизованные из РФ отказался идти в бой из-за больших потерь

5 марта 2023, 14:51
Россияне требуют, чтобы их перестали посылать в бессмысленные штурмы как расходный материал.
Скриншот
Мобилизованные из РФ отказываются идти в наступление / Скриншот

Мобилизованные из Краснодарского края РФ пожаловались на то, что их без подготовки "через день отправляют на штурмы" в Донецкой области, где они несут "огромные потери".

Солдаты отметили, что служат в 20-й дивизии 255-го полка 1-го мотострелкового батальона 2-й мотострелковой роты, сообщает Telegram-канал ASTRA.

"Некоторые раненые пролежали на поле боя около 6 часов, после чего их захватили в плен", — отмечают россияне.

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При этом они обращаются к диктатору Владимиру Путину, который был инициатором отправки сотен тысяч россиян "на убой".

"Мы хотим, чтобы нас перестали посылать в бессмысленные штурмы как расходный материал. Мы обычные люди с гражданки", – добавляют они.

"Нас мобилизовали несколько месяцев назад. Все это время мы несли боевое дежурство на Херсонском направлении на передовой линии фронта - на передней. Хотя нам обещали, что мы будем нести дежурство на второй или даже на третьей линии. Так продолжалось примерно до декабря 2022 года. Затем мы поменяли направление на Донецк. И теперь нас регулярно отправляют на штурмы. Постоянно, грубо говоря, через каждые несколько дней это все повторяется", — жалуются оккупанты.

"Например, 22 февраля 2023 года нас послали на убой, по факту. Мы штурмовали поселок с хорошо укрепленными позициями ВСУ. Перед штурмом командование нам обещало, что будет артподготовка, будет поддержка. Но этого не было. Нас просто послали на штурм под огонь вражеской артиллерии, где мы понесли потери уже на подступах", — говорят мобилизованные.

Бунты в рядах оккупантов

Ранее сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

"Украинские подразделения "радостно" встретили оккупантов и превратили в настоящий ад их временное пребывание на нашей земле. В течение нескольких дней российские оккупационные силы понесли очень тяжелые потери", — сообщили в Генштабе.

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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мобилизация краснодарский край война России и Украины
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