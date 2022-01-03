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После разговора с Байденом Зеленский заявил об "особых отношениях" Украины и США

3 января 2022, 06:47
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Президент Зеленский рассказал, о чем беседовал с главой Белого дома.

Зеленский
Зеленский поговорил 2 января по телефону с Байденом / Фото Reuters

В воскресенье, 2 января, президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Глава Украинского государства рассказал, что обсудил с главой Белого дома совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, а также реформы и деолигархизацию.

"Первый международный разговор года с президентом США Джо Байденом доказывает особый характер наших отношений (...) Ценим непреклонную поддержку Украины", - написал Зеленский в Twitter.

Тем временем глава Офиса президента глава Андрей Ермак написал в Twitter, что Украина и США будут использовать все возможности для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на украинских границах со стороны Российской Федерации.

"Сейчас самое главное — предотвратить дальнейшую эскалацию, и Украина и США будут использовать все возможности для этого", — написал Ермак.

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Он также выразил благодарность американским партнерам за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Частота контактов высшего уровня Украины и США говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании", — подчеркнул Ермак.

Ранее в пресс-службе Белого дома подчеркнули, что во время беседы с Зеленским американский лидер ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину.

Как сообщал Главред, 30 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор глав России и США - Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе разговора американский президент предостерег главу РФ не идти на дальнейшую военную агрессию против Украины.

В канун Нового года Байден подробнее рассказал журналистам о беседе. По его словам, во время телефонного разговора с Путиным он дал понять главе Кремля, что Россия не может "двигаться по Украине".

В Кремле также озвучили свою версию разговора Путина с Байденом. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Байден заверил Путина, что США не собираются размещать в Украине ударные наступательные вооружения. Стороны договорились продолжить диалог после Нового года. Контакты будут поддерживать на уровне администраций.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Джо Байден новости Украины Андрей Ермак
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