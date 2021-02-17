Посол любезно пригласила украинцев "собирать фрукты и клубнику" в Германии

В Германии ждут украинских заробитчан / Reuters

Украина и Германия сейчас активно сотрудничают в сфере упрощения условий легального въезда и официального трудоустройства для украинских мигрантов, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в ходе виртуальной встречи с украинцами, которая транслировалась на странице посольства ФРГ в Facebook.

"Мы все очень зависимы от дальнейшего течения пандемии. Мои коллеги здесь (в Украине - ред.) и в Германии интенсивно работают над тем, чтобы трудовые мигранты могли поехать в Германию, например, работать на фермах, собирать фрукты, клубнику", - сказала Фельдгузен.

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Она отметила, что тема трудовой миграции была очень сложной год назад, поскольку безвизовый режим позволял находиться, в частности, в Германии до 90 дней. В то же время дипломатка напомнила, что для таких трудовых мигрантов существуют специальные правила, например, стажировка в Германии в рамках обучения в Украине в отрасли сельского хозяйства.

"Мы об этом даже не знали до пандемии. Сейчас нам надо найти другую легальную базу, чтобы эти люди могли легально въехать в Германию и там работать. Мы уже здесь в контакте со всеми учреждениями, которые этим занимаются, и надеюсь, что в этом году будет меньше хаоса, чем год назад", - отметила Фельдгузен.

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