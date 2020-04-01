"Больше никуда не уедут": экономист рассказал, что будет с заробитчанами после пандемии COVID-19

Заробитчанам придется остаться в Украине / http://actual.today

Украинцы, которые работали за границей, после начала пандемии коронавируса массово вернулись домой. Экономист и советник президента Олег Устенко высказал мнение, что по крайней мере половина украинских заробитчан вряд ли когда-нибудь выедет из страны на заработки.

Эксперт считает, что бушующий в мире коронавирус изменит экономическую философию людей.

"Мы будем меньше путешествовать, ходить в рестораны, на массовые сборища", - сказал Устенко в интервью изданию Страна.

Кроме того, по его словами, рабочие руки из Украины в ближайшие несколько лет просто не понадобятся в других странах.

"Там свой рынок, своя безработица – рабочих рук и так будет хватать. Плюс могут быть уголовные санкции за трудоустройство нелегалов. То, что многие заробитчане останутся в Украине, может стать дополнительным давлением на нашу финансовую систему, и без того обескровленную. Также это может стать источником социального напряжения в стране", - считает Устенко.

При этом экономист считает, что 20-30% украинцев, которые работали за границей, видели хорошую жизнь и знают, как ее строить, поэтому они начнут развивать свой малый и средний бизнес. Например, открывать пекарни, клининговые компании и так далее. В связи с эти в Украине увеличится конкуренция.

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Напомним, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов дал неутешительный прогноз относительно уровня безработицы в нашей стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и введением карантина.

Суслов не смог точно оценить, насколько возрастет безработица в Украине, однако выразил мнение, что ее уровень точно возрастет.

"Есть еще один важный фактор – миллионы украинцев-заробитчан возвращаются из Европы в Украину, где они не имеют никакой постоянной работы. Они составят новую дополнительную армию безработных. И деньги у них скоро закончатся", - сказал Суслов.