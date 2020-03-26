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Карантин в Украине: экономист дал пугающий прогноз относительно безработицы

26 марта 2020, 05:29

У правительства нет программы по увеличению занятости населения.

Виктор Суслов
Виктор Суслов дал прогноз относительно ситуации с безработицей в Украине/ Главред

Заслуженный экономист, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, который ранее рассказал, почему в Украине падает курс гривни, дал неутешительный прогноз относительно уровня безработицы в нашей стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и введением карантина.

Суслов не смог точно оценить, насколько возрастет безработица в Украине, однако выразил мнение, что ее уровень точно возрастет. Среди причин возрастания уровня безработицы – остановка многих важнейших сфер экономики, в частности, торговли, учреждений общественного питания, сферы услуг. Также введены ограничения в работе многих производственных предприятий. Кроме того, перебои в логистике сырья и товаров негативно сказываются на работе предприятий. По словам эксперта, правительству нужно было бы предпринимать активные усилия для увеличения занятости населения. Однако, такой программы нет.

"Есть еще один важный фактор – миллионы украинцев-заробитчан возвращаются из Европы в Украину, где они не имеют никакой постоянной работы. Они составят новую дополнительную армию безработных. И деньги у них скоро закончатся", - сказал Суслов во время чата на Главреде.

Экономист отметил, что украинцы выехали на заработки за границу потому, что в Украине для них не было работы. В ближайшие месяцы (а может быть и годы) новые рабочие места для них не будут созданы. При этом из-за закрытия границ заробитчане не смогут быстро вернуться к работе в европейских странах.

"Поэтому есть очень серьезная проблема, и должна быть государственная программа по решению вопроса безработицы для заробитчан. Пока такой программы нет", - резюмировал Суслов.

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Напомним, ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду рассказал о том, как эпидемия китайского коронавируса может повлиять на экономику Украины - в первую очередь через удар по украинским заробитчанам.

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