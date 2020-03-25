Эксперт объяснил, почему падает гривна

Виктор Суслов рассказал, почему растет курс доллара / УНИАН

Высокий курс гривни был временным явлением, обусловленным в том числе и притоком спекулятивного капитала в государственные ценные бумаги. Теперь же курс национальной валюты возвращается у своему рыночному уровню. Такое мнение высказал заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

"Приток спекулятивного капитала прекратился и начался его отток, поэтому гривна падает", - сказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, на курс гривны большое влияние оказывает и паника из-за введенного в Украине карантина.

"А в условиях паники наши граждане склонны не доверять гривне и хотят уйти в доллар, как в более устойчивую мировую валюту. То же самое делает бизнес. Поэтому искусственный рост спроса на доллары является другим важнейшим фактором, ведущим к девальвации гривны", - отметил Суслов.

Эксперт считает, что рост курса доллара до определенного уровня может быть нормальным и даже позитивным для экономики Украины.

"Но – до уровня не выше 28 гривен за доллар. При превышении этого уровня можно говорить о развитии негативных процессов. Ну, а умеренная девальвация в этих условиях может поддержать украинский экспорт, повысить его эффективность, что чрезвычайно важно в условиях кризиса. Дальнейшее обесценивание гривны зависит от того, насколько сильный ущерб украинской экономике будет нанесен проводимой украинской властью политикой", - резюмировал эксперт.

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Напомним, на 24 марта Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на 38 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Курс доллара НБУ на вторник составлял 28,1126 гривни за один "зеленый" (+0,374 грн). Таким образом курс доллара в Украине достиг своего максимального значения с января 2019 года.

Как сообщал Главред, аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозирует, что в течение недели в Украине курс доллара к гривне снова вырастет. В частности, наличный доллар в банках может торговаться на уровне 27,7-28 гривен за один "зеленый".

Ранее экономист Борис Кушнирук ранее рассказал, что с курсом будет дальше и способен ли китайский вирус обвалить курс гривни.